De trem, capixabas invadem Minas para vivenciar a tal mineiridade

“Todos os dias é um vai-e-vem



A vida se repete na estação

Tem gente que chega pra ficar

Tem gente que vai pra nunca mais

Tem gente que vem e quer voltar

Tem gente que vai e quer ficar

Tem gente que veio só olhar

Tem gente a sorrir e a chorar

E assim, chegar e partir

São só dois lados

Da mesma viagem

O trem que chega

É o mesmo trem da partida

A hora do encontro

É também despedida

A plataforma dessa estação

É a vida desse meu lugar”







A música Encontros e Despedidas de Milton Nascimento e Fernando Brant traz, em sua essência, a viagem de trem pelas cidades mineiras. E na plataforma da estação, a chegada e partida de quem chega ou quem vai, resume a essência do ser mineiro – sempre pronto para dar um abraço, com sorrisos ou lágrimas.

Uma cidade no Leste do estado tem o trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), operado pela Vale, não apenas um meio de transporte, mas um símbolo de conexão cultural e turística que impulsiona sua identidade e economia. O mais antigo trem de passageiros em atividade no Brasil é uma ponte histórica e afetiva, trazendo, sobretudo, capixabas que desembarcam em uma estação em busca da autenticidade mineira.

O trem carrega em seus vagões muito mais que passageiros: traz para cá um povo em busca da autenticidade da mineiridade, desembarcando na acolhedora Resplendor. Banhada pelo Rio Doce, a cidade tem se destacado como um dos destinos turísticos mais promissores do Leste de Minas, impulsionada por um projeto inovador, que une natureza, tradição e hospitalidade em uma experiência única.

O trem da EFVM oferece uma viagem mais segura, com monitoramento por inteligência artificial, câmeras e sensores Mosaico Imagem/Vale/Divulgacao

A viagem, que percorre paisagens exuberantes entre Cariacica (ES) e Belo Horizonte (MG), faz de Resplendor uma parada estratégica e acolhedora. Para os visitantes, a chegada à cidade é o início de uma experiência marcada pela hospitalidade e pela simplicidade do interior. A estação ferroviária é o portal de entrada para turistas que, atraídos por projetos como o Mania do Lago, descobrem em Resplendor um refúgio de natureza, gastronomia e tradições mineiras.

A relação da cidade com o Trem da Vale vai além do turismo. Historicamente, a ferrovia foi essencial para o desenvolvimento local, conectando Resplendor a outras regiões e facilitando o transporte de bens e pessoas. Hoje, ela desempenha um papel vital na economia turística, trazendo um fluxo constante de visitantes, especialmente nos fins de semana, quando cerca de 450 turistas, muitos do Espírito Santo, chegam para vivenciar o que a cidade tem a oferecer.

O trajeto do trem, com suas janelas para o verde das montanhas e o curso do Rio Doce, já prepara o viajante para a imersão na mineiridade que Resplendor proporciona. A chegada dos visitantes impulsiona a economia local, gerando empregos e valorizando a cultura da região, desde a gastronomia típica até as festas juninas que colorem a cidade nos meses de inverno.Resplendor e o Trem da Vale, juntos, criam uma narrativa de conexão, onde a ferrovia não é apenas um meio de transporte, mas um convite para descobrir a essência mineira, unindo capixabas e mineiros em uma celebração da natureza, da hospitalidade e da tradição.







Mania do Lago

Turistas podem fazer um relaxante de passeio de chalana pelo lago, em Resplendor Mania do Lago/Divulgação







Idealizado por Josiel Resende, em parceria com sua família e equipe, o Mania do Lago transformou o turismo local, atraindo cerca de 450 visitantes por fim de semana, muitos deles capixabas que chegam pela estação ferroviária de Resplendor. A aventura começa com o desembarque, seguido de um trajeto inesquecível a bordo do caminhão “jacaré”, que percorre 3 km margeando o Rio Doce, encantando com paisagens naturais e o clima do interior.

No sítio da Mania do Lago, os visitantes encontram chalés rústicos, cachoeiras, piscina e uma vasta área verde, perfeita para desconexão e descanso. A gastronomia mineira é um dos pontos altos, com almoços fartos que resgatam os sabores da roça, conquistando todos os paladares com simplicidade e tradição.

À tarde, a diversão continua no espaço Mania da Orla, às margens do lago, onde passeios de chalana, jet-skis e outras atividades aquáticas garantem momentos de lazer com segurança e infraestrutura. O contato com a natureza e a energia vibrante do local criam memórias marcantes para todas as idades.

No sítio da Mania do Lago, os visitantes encontram chalés rústicos, cachoeiras, piscina e uma vasta área verde Mania do Lago/Divulgação

O dia termina com um café da tarde tipicamente mineiro, repleto de quitandas, bolos caseiros, pão de queijo e café coado, servido em um ambiente acolhedor que faz cada visitante se sentir em casa. O Mania do Lago oferece opções de bate-volta ou pernoite, com hospedagem no sítio ou no Brasília Hotel, no centro de Resplendor. Nos meses de junho, julho e agosto, o clima frio toma conta, com comidas típicas e música caipira, tornando a experiência ainda mais envolvente.

Além de proporcionar momentos inesquecíveis, o Mania do Lago é um pilar da economia local, gerando empregos, fomentando o empreendedorismo e fortalecendo o turismo regional. Resplendor, com sua natureza exuberante e hospitalidade mineira, se consolida como um destino que os capixabas — e todos os visitantes — desejam revisitar, levando no coração a essência da mineiridade.