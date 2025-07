Viagem solo rumo ao desconhecido: "não sei pra onde, só sei que eu vou"

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Fazer uma viagem solo, especialmente para mulheres, é uma jornada que combina empoderamento e desafios únicos, revelando tanto vantagens quanto perigos. Entre os benefícios, destaca-se a liberdade de explorar o mundo no próprio ritmo, escolhendo desde museus até trilhas naturais sem negociar com outros, o que fomenta autoconhecimento e resiliência — habilidades testadas ao lidar com imprevistos como atrasos ou extravios.





Segundo a Booking.com, em sua pesquisa global de 2025, 15% dos brasileiros planejam viagens solo este ano, com 79% buscando equilíbrio mental, enquanto 55% desejam socializar, indicando um equilíbrio entre introspecção e conexões. A agência também aponta que segurança (75%) e custo-benefício (76%) são prioridades na escolha de destinos. Por outro lado, os riscos são reais: a vulnerabilidade ao assédio, roubos ou emergências médicas cresce sem uma companhia, exigindo cautela em países com instabilidade ou culturas menos receptivas, além de um planejamento rigoroso, como seguro-viagem e itinerários compartilhados.





Mineira corajosa

Em 2023, a jovem mineira Sofia Mendes, deixou sozinha a cidade de Nova Era e embarcou rumo ao desconhecido. A viagem, inicialmente planejada para durar uns 3 meses, demorou mais de um ano. Na jornada de coragem, a engenheira civil visitou países da Europa e do Sudeste Asiático. Lugares remotos do planeta que nem ela mesma imaginou um dia visitar. Na longa aventura, Sofia disse que nunca sofreu assédio em lugares como Filipinas, Malásia e Tailândia. Mas em Portugal, sentiu a xenofobia e o machismo de perto.





“Foi uma viagem de autoconhecimento. Precisava estar comigo mesma. Fiquei hospedada em hostels, onde trocava a estadia por serviços na recepção e atendimento aos hóspedes. O fato de falar bem o inglês me abriu portas e me senti segura em prolongar a viagem que seria de 3 meses e durou 1 ano. Viajar sozinha foi uma aventura, mas conheci tantas pessoas e lugares incríveis que, digo, nunca estive só. Só para Vietnã, estive duas vezes. Um país incrível com paisagens surpreendentes. Minha decepção foi visitar Portugal. Incrível como os portugueses estão detestando a presença dos brasileiros. Para driblar a xenofobia, conversava só em inglês e evitava constrangimentos.





Sofia dá algumas dicas para quem deseja se aventurar por lugares desconhecidos: “antes de partir, repasse o roteiro para algum parente ou amigo e comunique sobre os telefones de contato do lugar ( hotel, pousada ou hostel). Evite sair à noite sozinha e faça amizades para que possa visitar um local isolado como praia ou parque. Evitar países tidos como inseguros. Apesar de muita gente falar mal de Marrocos, não tive problema algum em visitar Marrakech. Mas fiquei com receio quando estive lá. No mais, vá, encare o desconhecido. A próxima viagem ainda não sei pra onde, só sei que eu vou”, finaliza.





Países seguros





Para mulheres que sonham em viajar sozinhas, a escolha do destino é decisiva. A Booking.com destaca Islândia, Suíça e Japão como líderes em segurança e organização, com a Islândia sendo perfeita para natureza segura e a Suíça oferecendo cidades e vilarejos tranquilos. O Japão, com vagões exclusivos para mulheres e uma sociedade respeitosa, é ideal para explorar Kyoto ou Tóquio.





Já o Ministério do Turismo, em parceria com a ABIH Nacional, aponta que o Brasil está entre os sete melhores países para viajantes solo, graças à receptividade e diversidade, com descontos de 15% em hotéis para mulheres sozinhas em 2025, mesmo em alta temporada. Destinos como Noruega, Canadá e Eslovênia também aparecem como seguros, segundo a Kensington, que prevê um aumento de 76% no interesse por viagens solo internacionais até 2028. Contudo, países como Brasil e México demandam cuidado, sendo mais seguros em áreas turísticas como Florianópolis ou Cancún.





Para minimizar riscos, agências recomendam pesquisar costumes locais, evitar áreas isoladas à noite e manter contato com alguém de confiança. A Booking.com sugere hostels ou Airbnb para economia, enquanto a ABIH destaca parcerias com hotéis que oferecem suporte extra. Apesar dos desafios, os dados mostram que viajar sozinha pode ser transformadora, desde que guiada por planejamento e atenção ao entorno, transformando cada passo em uma conquista pessoal.





Bangkok, na Tailândia Arquivo Pessoal Portal de Sapa, Vietnã Arquivo Pessoal Templo Angkorwat, em Camboja Arquivo Pessoal Praia de águas verdes nas ilhas Phi Phi, na Tailândia Arquivo Pessoal Khao Sok Nacional Park, na Tailândia Arquivo Pessoal No Vietnã, Sofia Mendes visitou a lendária ponte em formato de mão, em Sapa, no Norte do país Arquivo Pessoal Voltar Próximo







Geração Z





As viagens solo têm ganhado força, especialmente entre as gerações Z (pessoas nascidas por volta de 1995) e os Millennials (nascidos entre 1981 e meados da década de 1990). É o que aponta a 6ª edição da Revista Tendências do Turismo, publicada neste ano pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur, e que colocou a modalidade como uma das previsões de 2025.





Segundo avaliação do site de viagens Contiki, os jovens estão cada vez mais dispostos a embarcar em aventuras por conta própria mesmo sem a companhia de amigos ou familiares, muitas vezes optando por partidas de última hora. O comportamento reflete o impulso de “se não agora, quando?”, que motiva cerca de 69% dos viajantes a planejar passeios sozinhos, buscando experiências personalizadas e a liberdade de explorar o mundo no seu ritmo.





O turismo solo constitui uma transformação cultural que enfatiza a autonomia, o crescimento pessoal e a flexibilidade, redefinindo a forma como as pessoas organizam e vivenciam viagens. Conforme a operadora de turismo Accor, a prática resulta em experiências altamente personalizadas, permitindo que os visitantes mergulhem mais profundamente em um destino.





A 6ª edição da Revista Tendências do Turismo reforça que a busca por situações que transcendam o mero lazer, promovam bem-estar integral e o autoconhecimento reflete uma mudança de paradigma: quando o turismo passa a ser uma ferramenta de transformação, contribuindo para a saúde física e emocional dos visitantes.





INICIATIVA

Uma pesquisa realizada pela companhia aérea de baixo custo húngara ‘Wizz Air’ listou as cidades europeias mais adequadas para a viagem de quem está sozinho. wikimedia commons MarcelX42 O estudo foi feito com base em uma pontuação dada pelos próprios turistas, que avaliaram, entre outras coisas, atrações turísticas e restaurantes para se conhecer sozinho. Confira o ranking! montagem / unplash 20) Roosendaal (Holanda), 54 pontos: Localizada na província de Brabante do Norte, essa cidade encantadora dos Países Baixos é conhecida por sua atmosfera acolhedora e arquitetura pitoresca. reprodução youtube 19) Budapeste (Hungria), 54 pontos: A deslumbrante capital da Hungria é famosa por suas termas termais, arquitetura grandiosa e o majestoso Rio Danúbio. Ervin Lukacs Unsplash 18) Praga (República Tcheca), 54 pontos: Conhecida como "a cidade das cem torres", Praga encanta com sua arquitetura medieval preservada e atmosfera romântica à s margens do rio Vltava. Também é lar do majestoso Castelo de Praga e da deslumbrante Ponte Carlos. Jiuguang Wang wiki commons 17) Bucareste (Romênia), 55 pontos: A cativante capital da Romênia, mescla o antigo com o moderno. O Palácio do Parlamento e as igrejas ornamentadas são símbolos da cidade. seisdeagosto/Wikimedia Commons 16) Cracóvia (Polônia), 57 pontos: A joia da Polônia encanta com sua bela Cidade Antiga, repleta de praças históricas e arquitetura medieval. O Castelo de Wawel é um dos lugares mais visitados. Gabriella Bortolussi Unsplash 15) Kaunas (Lituânia), 57 pontos: A segunda maior cidade da Lituânia fica às margens do rio Nemunas. O Museu Nacional M. K. ?iurlionis é um dos grandes símbolos da região. wikimedia commons Vilensija 14) Bruges (Bélgica), 57 pontos: Ã? uma cidade medieval encantadora, conhecida por seus canais, arquitetura preservada e atmosfera romântica. Hans Hillewaert / Wikimedia Commons 13) Riga (Letônia), 58 pontos: A capital da Letônia é uma joia arquitetônica às margens do rio Daugava. Seu centro histórico foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Imagem de Makalu por Pixabay 12) Varna (Bulgária), 58 pontos: Varna é uma cidade costeira banhada pelo Mar Negro, famosa por suas praias deslumbrantes e clima agradável. As Termas Romanas e a Catedral da Assunção são exemplos de pontos turísticos famosos. Ivo Yordanov Unsplash 11) Lucerna (Suíça), 59 pontos: Conhecida por sua Ponte da Capela e a Torre da Água, Lucerna é uma cidade encantadora às margens do Lago dos Quatro Cantões, cercada por picos alpinos deslumbrantes. Kathy Sortore por Pixabay 10) Nice (França), 60 pontos: Localizada na Riviera Francesa, Nice é um paraíso à beira-mar conhecido por suas praias ensolaradas e elegância mediterrânea. Tobi87 wikimwdia commons 9) Valletta (Malta), 60 pontos: A capital de Malta é uma cidade fortificada, repleta de charme histórico e arquitetura barroca. Com suas ruas de pedra calcária, praças encantadoras e a imponente Catedral de São João, Valletta é um tesouro cultural e um Patrimônio Mundial da UNESCO. Nick Fewings Unsplash 8) Sevilha (Espanha), 62 pontos: O icônico Alcázar, a Giralda e a atmosfera festiva durante a Feria de Abril contribuem para a riqueza cultural desta cidade histórica, tornando-a um destino cativante na Andaluzia. Joan Oger Unsplash 7) Reykjavik (Islândia), 62 pontos: A capital da Islândia é uma cidade moderna com uma aura acolhedora e cercada por paisagens naturais deslumbrantes. É conhecida por sua arquitetura única, como a Hallgrímskirkja, e as famosas águas termais. Imagem de Rebecca L por Pixabay 6) Londres (Reino Unido), 63 pontos: A efervescente capital do Reino Unido é uma metrópole global rica em história, cultura e diversidade. Com ícones como o Palácio de Buckingham, a Torre de Londres e o Big Ben, a cidade às margens do Tâmisa oferece uma combinação única de tradição e modernidade. Charles Postiaux Unsplash 5) Florença (Itália), 66 pontos: Lar da Catedral de Santa Maria del Fiore, da Galeria Uffizi e do icônico David de Michelangelo, Florença é um museu ao ar livre que respira história e cultura, tornando-se um destino imperdível para os amantes das artes. PROPOLI87 / Wikimedia Commons 4) Istambul (Turquia), 67 pontos: A cidade transcontinental entre a Europa e a Ásia é um fascinante encontro de culturas e história e conta com marcos icônicos como a Basílica de Santa Sofia, a Mesquita Azul e o Palácio de Topkapi. Raimond Klavins Unsplash 3) Faro (Portugal), 67 pontos: Localizada no sul de Portugal, Faro é uma encantadora cidade costeira conhecida por seu centro histórico pitoresco e atmosfera tranquila. Por lá, a cultura portuguesa e as paisagens marítimas se combinam de maneira cativante. Gunnar Ridderström Unsplash 2) Split (Croácia), 73 pontos: Com suas ruas de paralelepípedos, becos encantadores e a atmosfera animada da Riva, Split oferece uma mistura única de história, cultura e beleza litorânea. Kaiser87 wikimedia commons 1) Rhodes (Grécia), 76 pontos: É uma ilha do Mar Egeu com uma cidade medieval que é Patrimônio Mundial da UNESCO. Conhecida pela imponente Acrópole de Rodes, a cidade velha de Rodes é um labirinto de ruas de paralelepípedos, palácios e fortificações, proporcionando uma jornada fascinante pelo passado. Benjamin Recinos Unsplash Voltar Próximo

O Ministério do Turismo, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), está com uma iniciativa que garante 15% de desconto em hospedagens para mulheres que viajam sozinhas. A ação inédita traz a tarifa promocional aplicada nos hotéis da rede associada à ABIH que aderirem à campanha e permanecerá válida mesmo durante grandes eventos ou feriados, estando, contudo, sujeita à disponibilidade de estadia. Confira AQUI a lista de hotéis participantes.

O Protocolo de Intenções assegura a tarifa especial para as viajantes solos, conforme declarado no ato da reserva, e será aplicada diretamente nas centrais de atendimento dos estabelecimentos participantes. O benefício será válido por um período de um ano, abrangendo acomodações em apartamento da categoria “single”.