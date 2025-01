Em 2024, os destinos mineiros receberam mais de 42.6 mil turistas internacionais, um aumento de 10,6% em comparação com 2023. Os dados consolidados foram divulgados nesta terça-feira (07/01) pelo Ministério do Turismo, Embratur e pela Polícia Federal (PF). Somente em dezembro, 2.790 estrangeiros visitaram Minas Gerais.



"Esse aumento significativo é reflexo do esforço conjunto entre o Ministério do Turismo e a Embratur para promover os destinos nacionais no exterior. Trazer esses visitantes estrangeiros para nosso país, reforça a capacidade turística dos nossos destinos, com experiências, onde a diversidade cultural, a gastronomia autêntica e as belas paisagens se destacam. Nossa meta é continuar atraentes, para que mais turistas de todo o mundo venham conhecer as belezas do Brasil", destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

As cidades históricas, como Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina, preservam o legado do período colonial, com lojas barrocas, museus e charmosas ruas de pedra. A capital, Belo Horizonte, oferece atrações como o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer, e o Mercado Central, famoso por sua gastronomia. Já o Parque Nacional da Serra do Cipó e o Parque Nacional da Serra da Canastra são destinos perfeitos para os amantes do ecoturismo, com trilhas, cachoeiras e paisagens deslumbrantes. Além disso, a culinária mineira, com pratos como pão de queijo e feijão tropeiro, é um atrativo à parte.

Patrimônio da Unesco

Os tradicionais “Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal” foram reconhecidos, em 4 de dezembro do ano passado, como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A decisão foi tomada durante a 19ª Sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco, em Assunção, no Paraguai.



Turismo Cultural

Em 2024, o turismo cultural reafirmou Minas Gerais como referência no segmento e foi responsável por atrair públicos recordes a museus e equipamentos culturais em todo o estado. O Circuito Liberdade, em Belo Horizonte, e o Sistema Estadual de Museus, composto por 479 museus localizados nas mais diversas regiões de Minas, contabilizaram, em 2024, uma visitação recorde de 9,7 milhões de pessoas. Recorde também no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, que chegou ao número histórico de 347 mil visitantes, o maior desde a sua inauguração, em 1944.





Com 7,4 milhões de visitantes, o Circuito Liberdade apresentou crescimento em relação a 2023, ano em que atraiu 7 milhões de pessoas, reafirma sua importância e seu protagonismo como um polo de inovação e cultura, sediando exposições de arte contemporânea, mostras de cinema, festivais literários e atividades educativas. Com políticas de proteção ao patrimônio e programação intensa nos principais espaços culturais, o estado, que abriga 62% do patrimônio histórico do Brasil e possui o maior número de Patrimônios Culturais da Humanidade reconhecidos pela Unesco, reafirma sua relevância nacional.

“Minas Gerais se fortalece como o coração cultural do país, com seus mais de 400 museus, um acervo histórico inigualável e uma programação diversa que encanta visitantes de todas as partes. O turismo cultural impulsiona não apenas as visitas aos museus e a centros culturais, mas também gera empregos e movimenta a economia regional, reafirmando o turismo como um dos principais motores do nosso desenvolvimento”, ressalta o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

Números marcantes em 2024

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB BH) recebeu um público de mais de um milhão de pessoas. Destaque para exposições como “Tesouros Ancestrais do Peru”, vista por 201.373 pessoas, “Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira”, que reuniu um público de 184.424 visitantes, e “Mundo Zira - Ziraldo Interativo”, cujo público chegou a 135.243 pessoas.

Na Casa Fiat de Cultura, 53 mil pessoas prestigiaram a exposição “Arte Brasileira: A Coleção do MAP”, enquanto “Pancetti: o mar quando quebra na praia…” e “Pimpa na Casa Fiat de Cultura” receberam, respectivamente, 43 mil e 52 mil visitantes. Com mais de 12 mil atividades realizadas, em sua maioria gratuitas ou a preços populares, o Circuito Liberdade também atraiu cerca de 85 mil alunos de escolas públicas e recebeu 2 mil instituições de ensino em visitas escolares.





Mais de 315 mil pessoas compareceram aos 2.164 eventos realizados no Palácio das Artes em 2024. Números expressivos também no Palácio da Liberdade, que recebeu mais de 250 mil visitantes. Um dos principais cartões-postais da capital mineira, a Praça da Liberdade, local que também foi palco de diversas ações culturais no ano passado, atraiu, somente em dezembro, durante o Natal da Mineiridade, 1,5 milhão de pessoas.

Impacto do turismo no estado

O turismo em Minas Gerais apresentou um crescimento de 100% acima da média nacional em 2024, segundo dados do IBGE. O estado recebeu mais de 32 milhões de turistas ao longo do ano. Avanço também no número de visitantes estrangeiros: foram 42,6 mil turistas de outros países, um aumento de 10,6% em relação a 2023, de acordo com dados do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal.

Tantos dados importantes se traduzem em emprego e renda para os mineiros. De janeiro a outubro de 2024, o setor do turismo gerou cerca de 20 mil novos postos de trabalho. Ao todo, o turismo é responsável por gerar empregos formais com carteira assinada para 435.320 pessoas em Minas Gerais.

“O turismo cultural é um motor para o desenvolvimento econômico, representando quase 7% do PIB de Minas Gerais e garantindo milhares de empregos em todo o estado”, reforça o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

Recorde nacional



Ao todo, o Brasil registrou a entrada de mais de 6,657 milhões de turistas internacionais. Os estados de São Paulo (2.207.015), Rio de Janeiro (1.513.235), Paraná (894.536) e Rio Grande do Sul (879.412) despontaram como as principais portas de entrada de visitantes internacionais em 2024. Proporcionalmente, estados como Roraima (97%), Santa Catarina (71,7%), Bahia (52,8%) e o Pará (47,4%), que receberá a COP30 no final do ano, registraram aumentos expressivos no número de estrangeiros em seus territórios.

Os “hermanos” continuam liderando o volume de visitantes internacionais que chegam ao Brasil. Mais de 1.953.548 argentinos desembarcaram no país este ano. Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, tendo enviado 696.512 turistas. Os chilenos vêm logo atrás, com 651.776 chegadas aos destinos brasileiros. Já os vizinhos Paraguai e Uruguai, juntos, somaram mais de 833.412 visitantes.

Ações

Na atração de turistas internacionais, o Ministério do Turismo tem trabalhado em diferentes frentes. Em dezembro de 2023, foi inaugurado no Rio de Janeiro (RJ) o primeiro Escritório da Organização Mundial do Turismo (OMT) nas Américas e no Caribe. Fruto de uma intensa articulação do governo brasileiro, a unidade colocará o país definitivamente no cenário dos grandes players globais do setor, com o planejamento e a adoção de ações em prol do desenvolvimento sustentável de toda a região.

Além disso, para reforçar a vinda desses turistas, o MTur, em parceria com a Embratur, voltou a marcar presença em grandes e estratégicos eventos internacionais de promoção dos destinos brasileiros. A ação envolve a divulgação da “Marca Brasil”, importante iniciativa para reconstruir a imagem do país no exterior — agora devidamente compromissado com a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão no setor turístico.

O Brasil também lançou a marca “Visit South America: um lugar, vários mundos”. A estratégia é uma parceria do governo brasileiro com Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile para, de forma integrada, promover e posicionar internacionalmente os destinos desses países, com foco em atrativos naturais, gastronômicos e de hospitalidade.

Investimentos

Para 2025, o Governo Federal anunciou que os novos editais regionalizados do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI) têm previsão de R$ 63,6 milhões em investimentos para a atração de novos voos em rotas nacionais. A expectativa é de que sejam gerados ao menos 500 mil novos assentos no período de um ano. Esse número já impacta o recorde de assentos de voos internacionais para a temporada de verão 2024/2025: serão 7,48 milhões, um crescimento de 19% em comparação ao verão de 2023/2024.

Além disso, no próximo ano, o Brasil se prepara para receber importantes eventos, como a Conferência do Clima da ONU, a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, e a reunião do BRICS, em Brasília, que devem atrair milhares de visitantes internacionais para o país.