Seja em períodos de férias ou feriados prolongados, como Carnaval, as viagens sempre geram as mesmas perguntas: para onde ir? O que levar na mala? E, principalmente, com quem deixar os pets? Ciente dessa questão, a DogHero - plataforma da Petlove com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados - oferece serviços que garantem aos tutores um momento de descanso tranquilo, com a certeza de que seu cão ou gato estará confortável e bem cuidado, sem o estresse do trajeto ou mudanças na rotina. De acordo com dados da plataforma, a procura por cuidadores cresce 54% no período de férias.





Presente em mais de 329 cidades brasileiras, incluindo a capital de Belo Horizonte, que conta com cerca de 18.476 pets cadastrados, a plataforma oferece três opções de assistência, que podem ser escolhidas levando em conta as necessidades do tutor. Por isso, para melhor avaliar, o cliente deve considerar o período de tempo que ficará separado de seu pet, além da personalidade e características do animal.



“Nas temporadas de férias, existe maior demanda e busca por heróis, como são chamados os parceiros da DogHero. A procura nestes períodos corresponde a 25% do faturamento nos negócios”, ressalta Murillo Trauer, diretor de serviços da Petlove.





Os atendimentos incluem opções como pet sitter, em que o cuidador se dirige até a casa do tutor. Lá, ele pode interagir com o pet, oferecer comida e trocar o tapete higiênico ou limpar a caixa de areia. Toda a visita dura cerca de uma hora, sendo essa uma alternativa rápida e que garante os cuidados básicos do animal. “Essa é uma ótima opção para os tutores de gatos, já que os felinos costumam ser territorialistas. Assim, os bichanos se sentem mais confortáveis e mantêm seus hábitos diários sem estresse”, revela Murillo.





A Creche é uma opção pensada para atender os pets que precisam de um tempo maior de companhia, já que o profissional recebe o visitante de quatro patas em sua residência e atende suas necessidades também no período diurno, ideal para o cotidiano e viagens curtas, realizadas em um mesmo dia.

Para os donos que optarem por um herói durante o turno da noite ou até mesmo por alguns dias, a alternativa de hospedagem é o serviço mais indicado. Nesse período de ausência do tutor, o pet também é recebido na casa do anfitrião, em um ambiente novo, mas sem alterar sua rotina.

“É importante que tutores dividam informações prévias como a condição do pet, humor, além de deixar petiscos e brinquedos favoritos com o herói, medicamentos, se fazem uso, de modo que o pet receba os melhores cuidados sem sair da rotina”, reforça Murillo. Para garantir a segurança de ambas as partes, é recomendado um pré-encontro, no qual o tutor e o pet irão conhecer o cuidador. Esse momento é ideal para conversarem sobre o serviço que será contratado, tirar dúvidas e, principalmente, avaliar se o bichinho se adapta ao profissional. Também é a ocasião em que podem alinhar a rotina do animal, a dieta, os hábitos, o horário para dormir, entre outras especificidades.



Para encontrar um cuidador, basta acessar o site ou baixar o app. Em ambos, o tutor consegue escolher o tipo de serviço, a data de reserva e aguardar a confirmação do profissional.



