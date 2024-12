Com a chegada do verão, a saúde e o bem-estar dos pets exigem atenção especial por parte de seus tutores. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os animais de estimação já superaram o número de crianças nos lares brasileiros, com cerca de 140 milhões de pets distribuídos em 48 milhões de domicílios.



Esse dado reforça a importância dos cuidados com os companheiros de quatro patas, especialmente em um país tropical como o Brasil, onde as altas temperaturas do verão podem representar riscos à saúde dos animais.



As temperaturas elevadas podem desencadear problemas como desidratação, queimaduras solares e hipertermia em cães e gatos. A médica veterinária Dorie Zattoni, da Brazilian Pet Foods, enfatiza a necessidade de redobrar a atenção durante a estação mais quente do ano. Segundo ela, medidas simples podem evitar complicações e garantir que os pets aproveitem a estação de forma segura e confortável.



"A hidratação é um dos pontos mais críticos para o bem-estar dos animais no verão. É essencial garantir que cães e gatos tenham acesso constante a água fresca e limpa. Para tornar a hidratação mais atrativa, os tutores podem oferecer petiscos refrescantes, como cubos de caldo sem sal ou frutas adequadas para o consumo animal", recomenda.

Além disso, a especialista destaca que a proteção contra os raios solares deve ser considerada, especialmente para animais de pelagem curta ou pele sensível. Nesses casos, o uso de protetor solar específico para pets nas áreas mais expostas, como focinho, orelhas e barriga, é altamente recomendado.



Outra orientação é adaptar os horários dos passeios, priorizando as primeiras horas da manhã ou o final da tarde, quando o calor é menos intenso. O asfalto quente pode causar queimaduras nas patas dos animais, por isso é importante testar a temperatura do solo antes de sair de casa. Além disso, a veterinária ressalta que é fundamental levar água fresca para oferecer durante o passeio e evitar atividades físicas extenuantes.



O verão também é uma época propícia para a proliferação de parasitas, como pulgas e carrapatos, que podem causar desconforto e doenças nos pets. Manter o ambiente doméstico limpo e utilizar antiparasitários recomendados por um profissional são medidas eficazes para prevenir esses problemas.



"Os tutores devem estar atentos aos sinais de hipertermia, uma condição perigosa provocada pelo calor excessivo. Sintomas como respiração ofegante, salivação excessiva, apatia e vômitos indicam que o animal precisa de atenção imediata e deve ser levado a um veterinário’’.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia