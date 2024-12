Uma simples pinta ou sinal que sofra alterações de cor, forma ou tamanho, uma ferida pequena que talvez não saiba de onde veio, mas que sangra e tem demorado a cicatrizar, manchas vermelhas e ásperas que coçam e descamam, um caroço endurecido, uma lesão elevada escura, rósea ou multicolorida. São muitos os possíveis indicativos de um câncer de pele e é preciso estar atento para impedir o agravamento do problema.





Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a mais de 30% de todos os tumores malignos registrados no país, podendo levar à morte. Embora esse não seja o mais letal, o tempo que uma pessoa com câncer de pele leva para perceber algo fora do comum e buscar ajuda pode impactar na cura. O diagnóstico precoce do câncer de pele aumenta as chances de um tratamento bem-sucedido e menos invasivo.



Só este ano, devem ser registrados novos 211 mil casos de câncer de pele. Os números chamam a atenção para a necessidade de prevenção contra a doença, como explica a médica dermatologista da Totum Saúde, Nathalia Murback.





“O câncer de pele pode ser evitado através de cuidados diários com a pele, com a finalidade de se proteger do sol e dos raios UV. Evite a exposição solar das 10h às 16h, passe protetor solar diariamente e reaplique ao longo do dia, use chapéus, bonés e blusas de manga comprida”, recomenda a especialista.





Outra orientação da médica é a realização de um check-up dermatológico no mínimo anual, mas que deve ser antecipado sempre que algo parecer anormal. “Muitas vezes, o paciente percebe na pele um caroço, mancha ou ferimento, por exemplo, mas não leva a sério e demora a procurar atendimento, o que prejudica o tratamento, tornando-o mais complicado. Qualquer suspeita é o suficiente para passar por um especialista e, quem sabe, realizar uma biópsia para confirmar ou mesmo eliminar a possibilidade”, reforça a dermatologista.





Nathalia Murback lista cuidados essenciais para prevenção do câncer de pele:





- Evitar a exposição solar no horário de maior risco: a radiação ultravioleta é mais intensa entre 10h e 16h. Evite ficar exposto ao sol nesse período





- Usar protetor solar diariamente: aplique o protetor solar com FPS adequado antes de sair de casa e reaplique ao longo do dia, especialmente após contato com água ou suor





- Adotar acessórios e roupas de proteção: chapéus, bonés, óculos de sol e roupas de manga longa são aliados na proteção contra os raios UV





- Realizar check-ups dermatológicos regulares: consulte um dermatologista ao menos uma vez por ano ou sempre que notar alterações na pele, como manchas, caroços ou ferimentos que não cicatrizam





- Investigar alterações suspeitas: qualquer mancha, ferida ou sinal anormal deve ser avaliado por um especialista, e, se necessário, uma biópsia pode confirmar o diagnóstico precoce





