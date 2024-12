De acordo com a OMS, mais de 300 milhões de pessoas do mundo sofrem de depressão

Pesquisadores da Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, descobriram quantos passos as pessoas precisam caminhar por dia para se prevenirem da depressão. Os benefícios da atividade física para a saúde mental já foram comprovados cientificamente: estudos indicam que caminhada ou corrida estão entre os melhores exercícios para prevenir problemas mentais.

Segundo a nova pesquisa, sete mil passos diários reduzem o risco de desenvolver a depressão em 31%. O trabalho foi publicado na plataforma científica "JAMA Network Open" e consiste em uma revisão de 33 estudos, que envolveram cerca de 100 mil participantes.

"Nossos resultados mostraram associações significativas entre um maior número de passos diários e menos sintomas depressivos, bem como menor prevalência e risco de depressão na população adulta em geral", diz a pesquisa.

No entanto, os cientistas ressaltam que são necessários mais estudos sobre o tema para comprovar os resultados. "Embora exista uma associação clara entre maiores contagens de passos e menores sintomas de depressão, não podemos dizer definitivamente que caminhar mais reduz a depressão, pois a maioria dos estudos analisou apenas um ponto no tempo", explicam. Apesar disso, os pesquisadores incentivam a atividade física como medida de saúde pública.

Depressão

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 300 milhões de pessoas do mundo sofrem de depressão. O exercício físico é recomendado por especialistas juntamente com a psicoterapia e os medicamentos, já que produz endorfina, hormônio do bem-estar que reduz a dor e alivia os sintomas mentais.





