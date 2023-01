Azul anuncia serviço de transporte de cães e gatos com até 10kg na cabine

Novo serviço entrará entra em vigor a partir do dia 1º de fevereiro (foto: Matheus Adler/EM/D.A. Press) A Azul Linhas Aéreas informou nesta sexta-feira (20/1) que passará a permitir o transporte de cães e gatos com até 10 quilos – considerando o container – na cabine de clientes. Até então, a contratação do serviço era permitida apenas para pets com até sete quilos. Agora, a nova regra, entra em vigor a partir do dia 1º de fevereiro.

A empresa pontua ainda que, independente do destino ser no Brasil ou no Exterior, o animal precisa ter mais de quatro meses de idade. Durante a viagem, o pet precisa estar saudável e ser apresentado em boas condições de higiene.



Valores

O serviço intitulado Pet na Cabine é cobrado a parte e custa R$ 250 em voos domésticos e em voos entre Brasil e América do Sul ou, ainda, R$ 790 em voos entre Brasil e EUA, na classe econômica. Por questões técnicas, este tipo de transporte não está disponível em voos da Azul Conecta.

Todas as especificidades, valores cobrados e documentos necessários para o embarque do pet podem ser consultados no site da empresa