Cães e gatos a bordo: um manual de viagem aérea para animais domésticos

Viajar com seu pet pode ser uma experiência incrível, mas exige planejamento e atenção aos detalhes. Este manual foi desenvolvido para ajudar você a garantir uma viagem segura e tranquila para seu animal de estimação. Embora os passageiros tenham deveres importantes a cumprir, conforme destacado no manual da ANAC, isso não isenta as companhias aéreas da responsabilidade de transportar os animais de estimação com segurança, como prometido em suas publicidades.

Assista ao vídeo e descubra tudo o que você precisa saber para viajar com seu melhor amigo:



O que você encontrará no manual:



• Caixa de transporte: Orientações para escolher o modelo ideal, focando em conforto, segurança e exigências das companhias aéreas.



• Políticas aéreas: Regras específicas e exigências de cada companhia para o transporte de animais.



• Preparação do pet: Dicas sobre alimentação, hidratação e como reduzir o estresse do seu pet antes e durante a viagem.



• Documentação necessária: Listagem de atestados veterinários e vacinas obrigatórias, como antirrábica e polivalente.



Com o preparo adequado e atenção às regras, você pode garantir uma viagem confortável e tranquila para o seu pet. Ainda assim, é essencial lembrar que o dever do passageiro de seguir as orientações do manual da ANAC não diminui nem exclui a responsabilidade das companhias aéreas em transportar o animal de estimação com segurança e respeito.