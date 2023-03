Ouro Preto ou Tiradentes? Qual a melhor cidade histórica de Minas

Museu da Inconfidência, em Ouro Preto ou Matriz de Santo Antônio, em Tiradentes? Qual é o monumento mais belo? (foto: Leandro Couri e Alexandre Guzanshe/EM)



Ao visitar as cidades históricas mineiras como Ouro Preto e Tiradentes, o turista depara-se com o que há de mais rico nos mais de 300 anos de Minas Gerais, data comemorada lá em 2020. Percorrendo as ladeiras com piso de pedra, entre casarios coloniais e igrejas barrocas, mergulha-se no passado onde é possível ver o quanto é nobre e belo a identidade arquitetônica regional – expressão cultural de traços marcantes que moldaram a personalidade mineira. Pois, aqui em Minas, respira história, patrimônio, arte, diversão, gastronomia, religião, natureza e hospitalidade.





Ao exaltar o passado dessas duas cidades, revive a importância do território mineiro e confirma a contribuição para o desenvolvimento do país. Uma forma de reconhecer a posição de liderança de Minas, que tanto engrandeceu e engrandece a nação brasileira – seja na política, na economia, no turismo, no meio ambiente ou na cultura. Marcadas pelo Ciclo do Ouro e pedras preciosas, Tiradentes e Ouro Preto foram importantes territórios políticos, de onde se forjou, a fogo, sangue e bala, a Inconfidência Mineira que teve a importância de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, na história de Minas no levante contra a Cora Portuguesa.





Uma pesquisa da Booking.com revelou que uma motivação importante para viajar para 77% dos brasileiros é visitar lugares históricos (15 pontos percentuais acima da média global). Pensando nisso, a plataforma fez um levantamento de dados para descobrir quais cidades históricas brasileiras são mais recomendadas por viajantes do país, na Booking.com, para uma viagem.





Diante desse cenário, qual seria a melhor lugar pra vistar em Minas na disputa entre Ouro Preto e Tiradentes? Sugerimos conhecer as duas cidades históricas. Em comum, o casario colonial, as igrejas barrocas, a fé católica, a gastronomia mineira, a cultura diversificada, as belezas naturais no entorno e o rico calendário de eventos e festas, além de fazerem parte do Caminho da Estrada Real. Mas, uma coisa as duas se divergem: a topografia. Enquanto Ouro Preto, na Região Central de Minas é admirada por suas ladeiras, Tiradentes, no Campo das Vertentes, é mais plana e fácil de andar, percorrer e contemplar.











Ouro Preto, Minas Gerais

Igreja de São Francisco, pérola do barroco mineiro do Mestre Alejadinho (foto: Leandro Couri/EM)

Com origem que remonta ao final do século 17, a cidade de Ouro Preto ganhou este nome após a Independência do Brasil, quando passou a ser a capital da província de Minas Gerais, título que manteve até o final do século 19. Ouro Preto tem grande importância histórica para o país, por ter sido um local central na época da Corrida do Ouro, com a extração do metal e pedras preciosas na região. Nos dias atuais, quem viaja ao destino, reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO, encontra ruas de pedra, casarões coloniais, obras de arte de renomados artistas mineiros, edifícios tombados, igrejas centenárias, museus, entre muitos outros atrativos. Para quem quer se aprofundar na história da cidade, é possível, inclusive, visitar minas de metais preciosos desativadas. Uma dica de acomodação é a Pousada Solar da Ópera, que fica em um edifício do século 19, no Centro Histórico da cidade.

Pérola do barroco mineiro, a Igreja de São Francisco é uma genialidade do Mestre Alejadinho (foto: Leandro Couri/EM )



Museu da Inconfidência - Localizado na antiga casa da câmara e cadeia de Ouro Preto, o museu apresenta exposições sobre a história da Inconfidência Mineira, um movimento de revolta contra o governo colonial português. Mina da Passagem - Uma antiga mina de ouro que pode ser visitada por turistas, a Mina da Passagem oferece passeios de barco subterrâneos e vistas impressionantes da cidade. Praça Tiradentes - Localizada no coração de Ouro Preto, a praça é cercada por importantes edifícios históricos, como a igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar e a antiga Casa de Câmara e Cadeia. Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar - Com sua decoração em ouro, talha e pedra sabão, a igreja é considerada uma das mais belas do Brasil. Museu Aleijadinho - Dedicado ao famoso escultor barroco, o museu apresenta uma coleção de suas obras e arte sacra.









Tiradentes, Minas Gerais

Não deixe de fazer o charmoso passeio de Maria Fumaça entre Tiradentes e São João del-Rei (foto: Carlos Altman/EM)





A fundação de Tiradentes ocorreu no início do século 18 e sua história também está ligada ao Ciclo do Ouro. Recebeu seu nome atual após a Proclamação da República, em homenagem a um dos líderes da Inconfidência Mineira. Com seu conjunto arquitetônico tombado, é possível reconhecer a arquitetura de época nos edifícios, igrejas e ruas de pedra do centro histórico. Tiradentes é um destino tranquilo e simpático de serra, que oferece festivais culturais, uma deliciosa gastronomia mineira, boas opções de hospedagem, museus, artesanato e até um passeio de maria-fumaça, que liga a cidade à São João del Rei. Quem visita o destino pode se hospedar na Pousada Richard Rothe, localizada no Centro Histórico.

5 motivos para visitar Tiradentes

Matriz de Santo Antônio - Uma das principais atrações da cidade, a igreja é considerada uma das obras-primas do barroco mineiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM )

Igreja Matriz de Santo Antônio - Uma das principais atrações da cidade, a igreja é considerada uma das obras-primas do barroco mineiro.

Chafariz de São José - Um dos principais símbolos de Tiradentes, o chafariz foi construído no século XVIII e é considerado um exemplo da arquitetura colonial.

Igreja de Nossa Senhora das Mercês - Uma igreja barroca localizada na parte alta da cidade, com uma vista panorâmica de Tiradentes.

Museu de Sant'Ana - Localizado em uma antiga casa colonial, o museu apresenta exposições sobre a história de Tiradentes e da região.

Largo das Forras - Uma praça cercada por casarões coloniais, com restaurantes e lojas de artesanato.