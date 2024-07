As águas do Rio São Francisco nascem tranquilas e transparentes no alto do Parque Nacional da Serra Canastra. Assim que segue seu curso, já no susto, cai de altura de 186 metros de altura pela bela Cachoeira Casca d’Anta e ganha fôlego. Com as pedras em seu leito, as águas frenéticas ganham força, vigor e se transformam em correntezas. Em Vargem Bonita, o maior rio genuinamente brasileiro, encanta pelas cascatas e pela orquestra sonora no caminho. Ao sair dessa icônica região mineira, o grande rio se acalma, passa a ser navegável e se transforma em Velho Chico até a foz, entre Alagoas e Sergipe.





A Secretaria de Cultura e Turismo lançou recentemente o programa “Inverno em Minas”, destacando a Região da Canastra como um dos cinco destinos imperdíveis para curtir o frio em várias regiões do estado. No Especial do EM sobre a região, iniciamos a jornada onde mostramos que ao visitar este local icônico, os turistas descobrem que o famoso Queijo Canastra é mais do que um mero item gastronômico; ele representa as ricas tradições e a cultura ancestral dos produtores locais. Com um compromisso com a qualidade superior e práticas sustentáveis, eles asseguram que cada produto comercializado não só deleite os sentidos, mas também exalte e difunda a renomada reputação da Canastra no palco mundial. Agora é hora de conhecer os atrativos naturais e de aventura do local.







Recanto verde



Pôr do Sol sobre a Serra da Canastra visto do Mirante de Vargem Bonita Rodrigo Zeferino/Secult





A região da Canastra é um verdadeiro santuário ecológico localizado no Sudoeste de Minas Gerais, abrangendo uma área de aproximadamente 200 mil hectares. Suas paisagens deslumbrantes incluem campos rupestres, cerrado, matas ciliares e imponentes cachoeiras. A região que abrange as cidades de Vargem Bonita, São Roque de Minas, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória e Capitólio é destino de natureza exuberante.





Explorar o Parque Nacional é uma experiência enriquecedora que combina natureza exuberante, culinária tradicional e preservação ambiental. A região da Canastra abriga uma rica diversidade de fauna e flora, com espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, como o lobo-guará e a onça. Os visitantes têm a oportunidade de realizar trilhas, observação de aves, banhos de cachoeira e vivenciar a cultura local. Para desbravar os atrativos do parque, há diversas trilhas, desde as mais leves até algumas que exigem maior condicionamento físico.



Igreja Matriz de São Francisco do Glória Rodrigo Zeferino/Secult



Se você é fã de esportes radicais, a Serra da Canastra oferece a oportunidade de praticar atividades como escalada, rapel, boia cross, arvorismo, cavalgadas e trekking. Há uma infraestrutura no local que assegura a segurança dos visitantes e a preservação do ambiente. Para explorar o Parque Nacional Serra da Canastra, é recomendável contratar um guia turístico.



Entre as cachoeiras, estima-se que são cerca de 30 catalogadas, algumas têm acesso liberado, outras disponíveis somente para contemplação. Ao se hospedar em Santo Antônio do Glória ou Vargem Bonita, listamos três quedas d’águas imperdíveis para se conhecer em um roteiro pela Serra da Canastra







Cachoeira Casca d’Anta

Cachoeira Casca d'Anta, a maior do estado com 186 metros, é a primeira queda d'água do Rio São Francisco Leandro Couri/EM



Com 186 metros de altura, a Casca d’Anta é a mais famosa da região e está listada entre as maiores quedas livres do Brasil. Para admirá-la, é possível fazer dois roteiros: o primeiro, pela parte baixa do parque, tem uma trilha de cerca de um quilômetro até seu poço. De lá, é possível observar bem de perto toda a abundância da queda formada pelas águas do Rio São Francisco; já a rota da parte alta oferece vista para o cânion por onde o rio desce a serra, além de um mirante de onde é possível avistar parte da queda principal e algumas piscinas naturais. O acesso à cachoeira é feito pela cidade de Vargem Bonita.





Cachoeira do Sileno



Situada no córrego da Capivara a 12 quilômetros do centro de Vargem Bonita e a 30 metros da estrada que liga Vargem Bonita a São João Batista do Glória, a cachoeira do Sileno possui aproximadamente 6 metros de altura e 1 metro de largura. As águas são cristalinas e formam um lindo poço, na lateral direita o paredão de pedra forma uma espécie de gruta onde é possível entrar debaixo, o local é bem preservado mas não possui infra-estrutura.



Cachoeira Pedro Belém



A cachoeira Pedro Belém, com 20 metros de queda, está localizada a 14 quilômetros do Centro de Vargem Bonita, praticamente escondida entre as matas. Para chegar até ela, é necessário percorrer 200m a pé a partir da estrada que liga a cidade a São João Batista do Glória, e o acesso é difícil, exigindo a presença de um guia, já que não há trilha demarcada.



Cachoeira do Cavalo



Outra atração interessante na região é a Cachoeira do Cavalo, com aproximadamente 50 metros de queda. Localizada a 20 quilômetro de Vargem Bonita, a visita a essa cachoeira requer um pouco mais de esforço, incluindo uma caminhada pelo córrego e superação de diversos obstáculos, tornando o percurso ainda mais emocionante. É recomendável contar com um guia experiente para orientar o caminho antes de empreender essa aventura.





Outros atrativos





Prainha da Chinela





Cercada por montanhas a praia da chinela fica localizada no encontro do córrego da Chinela com o Rio São Francisco, a 3 quilômetros do Centro de Vargem Bonita sentido Pousada Jatobá da Canastra, é uma das praias mais conhecidas do município por sua rara beleza, junto à praia há várias árvores de quaresmeiras, ipês roxos e outras espécies. Sua entrada fica na propriedade do Sr. Hugo Soares.









Onde ficar







Vargem Bonita



Pousada Praia da Crioula

Cascatinha do Rio São Francisco localizada nos fundos da pousada Praia da Crioula em Vargem Bonita Rodrigo Zeferino/Secult



Localizada na área rural próxima ao Rio São Francisco, a charmosa pousada no Parque Nacional da Serra da Canastra está a 6 quilômetros da cidade e a 8 quilômetros da Cachoeira da Chinela. Os quartos da Pousada Praia da Crioula são simples e oferecem acesso Wi-Fi, frigobar, ventilador, banheiro privativo e um terraço com rede. O café da manhã mineiro é servido em uma charmosa área de refeições com paredes de pedra. Além disso, os hóspedes podem desfrutar da deliciosa prainha do São Francisco.





Jurerê da Canastra

Você precisa conhecer este refúgio de águas verdes na Praia do São Francisco, aos fundos da Pousada Jurerê da Canastra Carlos Altman



Inserida no meio de muito verde, a pousada Jurerê da Canastra é aquele recanto para descansar depois de percorrer trilhas e cachoeiras. A pousada combina elementos modernos e clássicos para criar um ambiente acolhedor e harmonioso. A decoração é cuidadosamente planejada para proporcionar conforto e bem-estar aos hóspedes. Nos fundos desse paraíso verde, a prainha do Rio São Francisco é um local de contemplação, piquenique ou de churrasco à beira do rio de águas esverdeadas.







São Batista do Glória





Pousada Doce Deleite

Pousada Doce Deleite, em São Batista do Glória Rodrigo Zeferino/Secult



Inaugurada em 2021, a moderna Pousada Doce Deleite é fruto do sonho do casal Patrícia e Alexandre. Viajantes pelo mundo, agora aposentados, decidiram construir uma paragem que tivesse na decoração lembranças de lugares vividos. Sabe aquele lugar onde tudo foi minuciosamente pensado para garantir conforto e bem-estar aos hóspedes? Este lugar existe e o bom gosto é digno de aplausos. Sem contar que, no café da manhã saboroso, é servido o melhor pão de queijo Canastra que dissolve na boca e instiga o paladar. Imperdível.









O que comer:







São Batista do Glória



Cantinho de Minas



Irresistível torresmo de barriga do restaurante Cantinho de Minas, em São Batista do Glória Rodrigo Zeferino/Secult



Tem recantos em Minas que os prazeres da mesa, feitos da diversidade da culinária tropeira, nos remete ao paraíso. Torresmo de barriga, suculento, sequinho e saboroso é aquela carne de porco que todos precisam provar em vida. Se for no Restaurante Cantinho de Minas, a degustação já vale toda a viagem à Canastra. Nesse lugarzinho no meio do nada, a saborosa comida mineira ganha status de baguete dos nobres. Para dar aquele toque de mineiridade, que todos precisam conhecer, comece degustando aquele shot de cachacinha. Sagrado aperitivo de cana-de-açúcar, que abre/limpa o sabor para uma jornada etílica: drinques refrescantes como caipirinha ou cerveja artesanal gelada. Local também oferece acomodações em charmosos chalés.





Moradas da Serra Restaurante

Restaurante Moradas da Serra, em São Batista do Glória Rodrigo Zeferino/Secult





O Restaurante Moradas da Serra é um lugar imperdível para os apreciadores da boa comida mineira mais refinada. O restaurante oferece um ambiente encantador e acolhedor, perfeito para desfrutar de um almoço ou jantar especial. O atendimento é outro destaque, com uma equipe de profissionais atenciosos e simpáticos, prontos para proporcionar a melhor experiência aos clientes. O cardápio do Moradas da Serra é repleto de delícias típicas da culinária mineira, preparadas com ingredientes frescos e selecionados. Além dos pratos principais, como a famosa galinha caipira com quiabo e angu, o restaurante também oferece uma variedade de petiscos e sobremesas irresistíveis.



Vargem Bonita





Caipirão da Canastra