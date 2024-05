Desvende o Rio São Francisco no inverno (Viva experiências no Rio São Francisco e no entorno. (Foto: Dunas Douradas/Abeta))

O Nordeste do Brasil é muito procurado durante o verão pelas suas belíssimas praias, mas a região reserva surpresas igualmente encantadoras para aqueles que a visitam durante o outono e o inverno. O Rio São Francisco, carinhosamente apelidado de “Velho Chico”, é uma das principais vias fluviais do país e um verdadeiro tesouro nacional. Nascendo na Serra da Canastra, em Minas Gerais, ele percorre mais de 2.800 quilômetros através de cinco Estados do Nordeste, até desaguar no Oceano Atlântico, em Alagoas. Sua importância vai além do aspecto geográfico, sendo um símbolo cultural e econômico para as comunidades ao longo de suas margens.

Durante o inverno, o Rio São Francisco assume uma atmosfera especial. As águas, geralmente mais calmas nessa estação, proporcionam condições ideais para uma variedade de atividades, desde conhecer a comunidade Quilombola até banho de rio e visita ao encontro das águas.

Rota Dourada Plus

Uma jornada de descoberta da foz do rio São Francisco e sua área de influência, indo por terra em superbuggy ou L200 e voltando por água em barco, ou vice versa, passando por mata de restinga, coqueiral interpretado e aproximadamente 9km sobre dunas, com paradas para skibunda, comunidade Quilombola, banho de rio, visita ao encontro das águas e ainda navegar os últimos quilômetros do Velho Chico, revelando assim um dos cenários mais surpreendentes de Alagoas. Este roteiro proporciona maior interação com o ambiente e uma melhor compreensão dos ecossistemas visitados através de contextualizações feitas por condutores capacitados.

Rota Dourada

Uma experiência que consiste em uma incursão por mata de restinga, coqueiral, dunas com paradas para skibunda, ski-pança, banho nas piscinas naturais formadas entre as dunas em algumas épocas do ano, passagem em comunidade quilombola, revelando um cenários mais surpreendentes de Alagoas nos permitindo uma maior Interação com o ambiente e uma compreensão dos ecossistemas visitados por meio de um bate-papo leve com condutor capacitado.

Com mais de 20 anos de experiência pioneira em ecoturismo e turismo de aventura na região da foz do Rio São Francisco, a Farol da Foz oferece estes dois passeios para aqueles que desejam explorar a região em uma temporada diferente. Além de propor experiências emocionantes, a empresa integra a Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura (Abeta) e prioriza a segurança e o respeito pelos costumes locais. “Essas atividades no Nordeste destacam a beleza natural e a rica cultura da região. Os passeios devem ser aproveitados pelos visitantes, mas sempre mantendo o compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento das comunidades locais”, afirma Luiz Del Vigna, diretor-executivo da Abeta.

