Dia dos Pais: dicas pra fugir do óbvio e escolher com intenção

Vamos combinar: escolher presente pro Dia dos Pais não precisa ser difícil. O segredo? Observar: o que faz parte do dia a dia dele, o que ele curte fazer nas horas vagas, no que ele se envolve com carinho.

Reunimos abaixo algumas ideias que podem servir de ponto de partida. Nada muito mirabolante, apenas sugestões que fazem sentido e que ajudam a demonstrar afeto de um jeito simples e direto.

Dica para pais esportivos ou aventureiros:

Se ele tem o hábito de caminhar, praticar esportes ou simplesmente gosta de estar em movimento, vale pensar em algo que incentive essa rotina.

Pode ser um novo par de tênis, um acessório leve pra acompanhar os treinos ou até uma garrafinha pra manter a hidratação em dia. O importante aqui é mostrar que você repara e valoriza esse lado ativo dele.

Também vale a pena ficar de olho em descontos. Artigos esportivos costumam entrar em promoção nessa época, e é comum aparecer cupons, como um cupom Centauro ou de outras lojas do tipo, o que ajuda a economizar na hora de escolher o presente.

Se ele é o tipo curioso

Tem pai que tá sempre lendo, estudando ou fuçando novidades tecnológicas. Nesse caso, Um livro legal, um gadget útil ou até uma assinatura de algo que ele curta já mostra atenção. A dica é observar os temas que ele mais comenta ou aquilo que desperta a curiosidade dele naturalmente.

Para o pai que manda bem na cozinha

Pais que gostam de comandar a churrasqueira ou se arriscar na cozinha costumam curtir novidades: um utensílio diferente, um avental estiloso ou um tempero especial. Se quiser caprichar, crie uma playlist pra acompanhar o preparo. Um gesto simples, mas cheio de afeto.

Se ele ama o lado de fora

Se ele se conecta com o quintal, acampamentos, trilhas ou simplesmente gosta de sentar na varanda no fim do dia, busque algo que entre nesse clima.

Uma cadeira confortável, uma rede ou um acessório que melhore esses momentos ao ar livre já é suficiente pra demonstrar atenção.

Para quem quer economizar na escolha do presente

Presentear bem não significa gastar muito. Algumas dicas simples podem ajudar a reduzir o custo sem perder o carinho:

Compare preços em diferentes lojas: o mesmo item pode ter uma boa variação de preço de um site para outro.

Aproveite cashback e programas de pontos: plataformas de cashback ou pontos do cartão de crédito podem ajudar a economizar ou até garantir uma próxima compra.

Compre com antecedência: deixar para última hora quase sempre significa pagar mais caro.

Use cupons de desconto: antes de finalizar a compra, vale dar uma olhada se há cupons ativos na Amazon ou em outros grandes marketplaces. Nessa época, é comum aparecerem ofertas que já ajudam a reduzir o valor final.

O foco está no gesto, não no valor. Economizar com consciência também é uma forma de cuidado.

Para quem prefere fazer em vez de comprar

Presentes feitos à mão ou experiências planejadas por você têm um valor afetivo enorme. Um álbum com fotos de momentos especiais, uma caixa com cartas ou bilhetes escritos à mão, ou até um café da manhã caprichado podem emocionar muito mais do que qualquer produto.

Ou simplesmente esteja com ele

Leva ele pra fazer algo simples, mas que vocês curtam juntos: um cinema, um almoço tranquilo, uma caminhada ou até assistir um jogo do time dele.

Estar presente, de verdade, costuma ser o melhor presente. E isso costuma valer mais que qualquer presente.

Pra resumir

Não precisa exagerar. Só de prestar atenção no que o seu pai gosta, você já tem meio caminho andado. O valor real do presente tá no gesto, na lembrança, no cuidado. E isso não depende de quanto você gastou.

