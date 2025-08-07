COP30: Pousada três estrelas em Belém tem valor de hotel de luxo em Paris

O valor da diária exigido para uma hospedagem de 11 dias em Belém, no Pará, sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), pode ser igualmente utilizado para reservas em hotéis cinco estrelas em destinos diversos, como Brasília e Bahia, no Brasil, e ainda cidades estrangeiras como Paris, na França, Milão, na Itália, e Nova York, nos Estados Unidos.

Segundo levantamento feito pelo Correio, o local de maior exigência econômica em Belém no site especializado é o Marujus Cotijuba. Para garantir a reserva de um quarto no local pelo total de 11 dias, seria necessário desembolsar o montante de R$ 38.500 mil. Ou seja, R$ 3.500 por dia. O valor chama a tenção, não apenas pela grandeza, mas pelas condições de estrutura oferecidas. O hotel, afinal, foi avaliado pelo site com três estrelas.

O mesmo valor, R$ 38.500 mil, poderia ser reinvestido para outros diversos locais diferentes. Alguns, inclusive, cartões postais conhecidos. Em Brasília, por exemplo, a quantia possibilitaria nove dias de estada no hotel Cullinan 1017. Um dos mais luxuosos da cidade, é classificado com cinco estrelas.

Ainda no Brasil, o dinheiro possibilitaria passar 20 dias em um resort all-inclusive na Bahia. O Vila Galé Resorts Marés, um cinco estrelas, fica, mais precisamente, na cidade de Guarajuba. O lugar é conhecido, justamente, por moradias e hospedagens luxuosas. Seria necessário desembolsar exatos R$ 38.505 mil. Vale mencionar, além disso, que 'all inclusive' significa "tudo incluído", em inglês. Ou seja, com o pagamento do valor descrito, o hóspede passar a ter acesso ao que desejar, entre comidas e bebidas, por exemplo.

Fora do país, três locais, de diferentes nações, poderiam ser escolhidos. O primeiro, na capital francesa, também é um cinco estrelas. Seria palpável passar três dias no 'La Réserve Paris Hotel & Spa', o mais caro da cidade, de acordo com o site. A escolha custaria R$ 25.071 mil. Mais de treze mil reais ainda sobrariam em caixa.

Em Milão, na Itália, o 'Mandarin Oriental, Milan', também um cinco estrelas, o receberia por quatro dias, por R$ 37.635 mil. Em um dos grandes polos econômicos, sociais e culturais dos EUA, Nova York, entraria no hall de escolhas o 'The Wall Street Hotel', situado na famosa rua que leva o mesmo nome, conhecida como sede das operações das bolsas de valores da cidade. Por R$ 29.389 mil, seria possível passar três dias por lá.

Preços abusivos

Diante da alta de preços de hospedagem em Belém, no Pará, o presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climáticas (COP 30), embaixador André Corrêa do Lago, manifestou preocupação sobre uma possível redução de participações no evento, especialmente da sociedade civil e de representantes de países mais pobres.

“Evidentemente eu quero que todos participem, porque senão eles dizem que não vai ser legítimo se os países mais pobres não puderem participar”, avaliou nessa quarta-feira (6/8) durante audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados para falar sobre os preparativos para a cúpula do clima.

Delegações de diversos países têm questionado o escritório da Organização das Nações Unidas para o Clima sobre os preços altíssimos das acomodações, incluindo as nações mais ricas.

Segundo Corrêa do Lago, é comum as cotações de hospedagem subirem duas ou três vezes, mas para Belém as diárias encontradas são dez a 15 vezes maiores do que normalmente são oferecidos.

O embaixador confirmou que o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, desistiu de viajar ao Brasil em razão dos custos e vai enviar apenas o seu ministro do Clima e Proteção Ambiental, Norbert Totschnig, para a cúpula marcada para novembro na capital paraense.

“Um país rico disse que não pode pagar os hotéis de Belém porque o Parlamento não autoriza, porque para o presidente ir vai ter que gastar uma fortuna, e o ministro é mais barato. Então, realmente é uma notícia que impressiona”, ressaltou.

Corrêa do Lago, também responsável pelas negociações sobre as questões climáticas, lembrou que as questões estruturais e logísticas da conferência são de responsabilidade da Secretaria Extraordinária da COP30 (Secop), ligada à Casa Civil da Presidência da República. “A presidência [da COP30] e as minhas intervenções começaram quando esse tema passou a ter uma interferência sobre a substância da COP. Quer dizer, se os países dizem que não podem vir, aí você já está afetando a negociação”.

Ainda segundo o embaixador, “a presidência [da COP30] tem uma posição e uma preocupação a manifestar, porque, realmente, nós queremos que seja uma COP muito inclusiva e é uma COP onde nós precisamos muito da sociedade civil [e acadêmicos e cientistas] e precisamos muito do empresariado também”.

Segundo o embaixador, a Secop e o governo do estado do Pará estão buscando soluções legais para os preços, inclusive por meio de órgãos de defesa do consumidor. “Mas a legislação brasileira, ao que tudo indica, permite aos hotéis determinar o preço”, argumentou.

Em visita à capital paraense no fim de semana passado, o ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que o diálogo do governo com o setor hoteleiro tem surtido efeito e, segundo ele, todas as delegações vão conseguir hospedagem a preços justos.

“O governo brasileiro está atuando fortemente para que não haja nenhum argumento, inclusive esse de que não há leitos e de que os preços estão exorbitantes. Visitei hotéis aqui, hoje, que estão sendo entregues com diárias de R$ 2 mil ou R$ 3 mil”, disse o ministro em entrevista à Agência Brasil.

Outra medida adotada é a hospedagem a preços subsidiados para delegados de países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares.

O plano de acomodação prevê 2,5 mil quartos individuais com tarifas fixadas entre US$ 100 e US$ 600, com a seguinte estrutura:

15 quartos individuais por delegação foram reservados para 73 países classificados pelas Nações Unidas como Países Menos Desenvolvidos (LDCs) e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEIDs), com tarifas entre US$ 100 e US$ 200;

10 quartos individuais por delegação - com tarifas entre US$ 220 e US$ 600 - foram disponibilizados para os demais países.



Ainda assim, segundo Corrêa do Lago, esses delegados recebem uma diária muito baixa e pedem por valores mais baratos.

Para a ida a Belém, a ajuda de custo que a ONU oferece a algumas nações mais pobres para apoiar sua participação nas conferências do clima é de US$ 149 por dia. As cotações médias em hotéis e imóveis particulares em Belém estão em cerca de US$ 700 por pessoa, por noite, durante a COP30.

“A gente está lutando, mas a gente vai conseguir que todos participem”, disse o presidente da COP30.

Corrêa do Lago descartou tirar a COP30 de Belém e argumentou que a decisão é simbólica, de realizar a conferência em uma cidade amazônica.

“Não há plano B, o plano B é B de Belém”, garantiu, ao ressaltar que a cidade terá um legado extremamente positivo da COP, inclusive em infraestrutura e saneamento, em razão dos investimentos que estão sendo feitos pelo governo federal para receber o evento.

Cerca de 45 mil pessoas estão previstas para participar da COP30, e a organização da conferência quer expandir os 18 mil leitos de hotel normalmente disponíveis em Belém. Para isso, dois navios de cruzeiro serão usados como hotéis temporários, que, juntos, têm aproximadamente 3,9 mil cabines com capacidade de até 6 mil leitos.

A cidade de Belém também vai ganhar três hotéis de alto padrão, construídos por grupos internacionais, e estão sendo feitas negociações com plataformas virtuais como Airbnb e Booking para cadastrar imóveis e aumentar a oferta de quartos disponíveis. ( Por agência Brasil)

