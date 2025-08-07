Presidente da Áustria desiste de participar da COP30 por custos elevados em Belém

O chefe de Estado da Áustria, Alexander Van der Bellen, informou nesta quinta-feira (7) à AFP que não participará na COP30 no Brasil em novembro, principalmente devido aos "custos excepcionalmente elevados este ano".

"Os gastos logísticos não podem ser cobertos dentro do orçamento estrito da presidência", afirmou em um comunicado, em uma referência à inflação dos custos na cidade de Belém (Pará).

A Áustria aplica atualmente uma política de austeridade que afeta todas as suas instituições devido a um déficit público considerado excessivo pela União Europeia.

"Nossa consolidação orçamentária exige cortes financeiros e uma disciplina compartilhada", acrescentou, antes de destacar a importância da COP, evento ao qual desejou "todo o sucesso possível" ao Brasil.

No início de julho, Van der Bellen afirmou que "duvidava" da possibilidade de viajar a Belém, ironizando o fato de que poderiam criticá-lo por "ter que dormir fora, se as infraestruturas fossem insuficientes".

Na semana passada, o Brasil descartou a possibilidade de mudar a sede da COP30, em resposta ao pedido de vários países descontentes com o preço das hospedagens na cidade de Belém, que receberá a mais importante reunião de cúpula climática da ONU entre os dias 10 e 21 de novembro.

Belém tem 1,3 milhão de habitantes e as diárias dos hotéis podem superar 1.000 dólares (mais de 5.000 reais), o que a COP30 denunciou como "abusos" do setor.

Mas o presidente da COP30, André Correa do Lago, afirmou: "Quem está se manifestando são os países membros da ONU que estão nesse grupo de pequenas ilhas ou que estão no grupo de países de menor desenvolvimento relativo ou membros do grupo africano".

"Os quartos têm que estar entre 50 e 70 dólares para eles poderem vir para a COP", acrescentou o diplomata.

Apesar do déficit, a Áustria está entre os países mais ricos do mundo e a nação europeia, de 9,2 milhões de habitantes, é uma das poucas que escolheu um líder ambientalista.

Uma nova reunião dos organizadores da COP está programada para segunda-feira, para continuar o diálogo sobre questões como hospedagem.

O Brasil espera receber quase 50.000 pessoas na reunião de cúpula e afirma ter identificado alojamentos para 53.000 pessoas em Belém.

