COP30: Senacon pede para MP investigar preços abusivos de hotéis no Pará

A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, pediu, no último dia 15, para o Ministério Público do Pará investigar o setor hoteleiro devido aos altos preços cobrados pelo setor hoteleiro por diárias durante os dias da COP30.

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Senacon pediu apuração também por parte dos Procons de Belém e do Pará. Caso seja verificada alguma irregularidade de forma sistemática, o Ministério da Justiça deverá ser acionado.

A Senacon recebeu notificações de anúncios de acomodações com valores superiores a R$ 1 milhão durante os 11 dias da conferência.