Quer conhecer realmente Minas Gerais? Vá para o interior

Sempre que alguém me pergunta: quais lugares visitar em Minas Gerais? A resposta que vem à mente seria um roteiro pelas cidades históricas como Ouro Preto, Diamantina e Tiradentes. Mas engana-se que nessas cidades a essência da mineiridade estará presente. Para conhecer melhor os lugarejos, vilas e distritos – cercados por montanhas, vales e rios –, é preciso ir para o interior do estado.

É a oportunidade de visitar fazendas, no caminho de estradas de terra, e parar para ‘prosear’ para se esquentar do friozinho desse inverno, com um café coado na hora enquanto come um pedaço de uma broa de fubá. O mineiro tem dessas coisas, de tratar desconhecidos como parentes, que acolhe sem desconfiança, que confia, por confiar.

Um bom motivo para se desconectar da rotina e se reconectar com a natureza e os sabores de Minas. Esse é o convite que Brumadinho faz aos turistas que, nos dias 19 e 20 de julho, poderão conhecer fazendas da região e viver novas experiências no primeiro Circuito de Turismo Rural da cidade.

Essência mineira

Café, quitutes e uma boa roda de conversa estão entre as atrações do Café Hoje Rede Terra/Divulgação

Cinco espaços rurais estarão de portas abertas e os turistas poderão montar o seu roteiro como preferirem, intercalando as visitas na parte da manhã e da tarde durante esses dois dias.

Entre as atrações está o Café Hoje, da Associação Pastorinhas. A visita começará com um café quentinho e quitutes caseiros, que serão acompanhados de uma roda de conversa sobre a história e os sabores do lugar, como acontece nas casas de Minas Gerais em que o café é sempre acompanhado de um bom bate papo.



Em seguida, os visitantes farão uma caminhada por uma mata preservada, irão conhecer o aviário e o entreposto de ovos, e saber mais sobre a agrofloresta, um modelo inspirador de uso sustentável do solo e da água.

Outra experiência que envolve sabores surpreendentes é o Café Mel, no Sítio Fotossíntese. O casal Nina e Gustavo receberão os visitantes para um passeio pelo pomar e pela horta agroecológica, que cultivam por lá, com frutíferas brasileiras raras, plantas alimentícias não convencionais e ervas medicinais. A experiência incluirá também uma visita ao meliponário, onde são criadas abelhas sem ferrão, e uma degustação dos méis únicos produzidos por ela.

Em um bate-papo descontraído, o turista vai aprender sobre as técnicas sustentáveis enquanto coleta ingredientes para um brunch especial, que será preparado com os produtos frescos do quintal, flores comestíveis e drinks (alcoólicos ou não) feitos com frutas do sítio.









Renascer verdejante

Na fazenda Ser-Tão, os turistas irão conhecer mais sobre os sistemas de agrofloresta Rede Terra/Divulgação







Na fazenda Ser-Tão, o convite é para um Mergulho no Sertão, uma imersão na agrofloresta, que irá revelar a beleza de um sistema regenerativo. Guiados pelos anfitriões, os visitantes irão saber mais sobre os sistemas produtivos, lagoas, entender sobre a interação entre plantas, animais e solo, além de saborear uma água sem cloro, sucos, chás e alimentos colhidos na fazenda.













Vivências com as cabras

No Aprisco Chèvremón, o turista vai conhecer cabras e degustar queijos e doces Rede Terra/Divulgação

Um passeio entre as cabras mais felizes da região é o que promete o Aprisco Chèvremón. O visitante vai conhecer o manejo sustentável que garante a produção de produtos artesanais de qualidade a partir do leite das cabras. A visita terminará com uma degustação dos deliciosos queijos e doces.









Raízes de Minas







A pousada Villa Rica, além de ser uma excelente opção para quem quer se hospedar na região, oferece a vivência Raízes de Minas, que começará com caminhada pelo Caminho da Bio Construção, fruto do projeto realizado pela Associação Casa Cultural Villa Rica - com apoio da Plataforma Semente e do Ministério Público de Minas Gerais - com ensino de técnicas ancestrais e inovação sustentável. Durante a caminhada, o turista irá conhecer os métodos utilizados para erguer as paredes construídas no curso, como pau a pique, adobe e rebocos naturais. A visita termina com um café coado na hora e acompanhado de um bolo de milho, preparado com uma tradicional receita caseira.



Céu de Montanhas

As cinco vivências que integram o Circuito de Turismo Rural fazem parte do catálogo Céu de Montanhas, coletânea desenvolvida pela Vale em parceria com a Rede Terra. Lançado em 2022, o Céu de Montanhas reúne 38 vivências rurais, gastronômicas, artísticas e bem-estar disponíveis na região.

“As experiências que estão no Circuito são muito interessantes, resgatam tradições locais e irão proporcionar um momento de descanso, diversão e aprendizado para os visitantes. Com certeza, uma excelente opção para quem puder passar o final de semana na região, mas também para as famílias que estão em busca de uma programação diferente para as férias escolares”, explica a analista de Sustentabilidade da Vale, Daniele Teixeira.

Todos os detalhes sobre a programação podem ser acessados pelo site oficial. Lá podem ser consultadas informações como horários, preços e duração de cada vivência para que o turista monte o seu roteiro. O site também traz opções variadas de hospedagem e alimentação em Brumadinho.