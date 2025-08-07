Mulher expõe mudanças drásticas na pele durante gravidez

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Farah Faizal, criadora de conteúdo da Malásia, viralizou nas redes sociais ao mostrar como sua pele mudou durante a gravidez. Com mais de 114 milhões de visualizações, ela contou que passou a ter vermelhidão, inchaço e erupções no rosto. Mas que, após o parto, a aparência da pele melhorou.

No vídeo, Farah mostra como era seu rosto antes da gravidez e como, durante a gestação, desenvolveu uma erupção cutânea vermelha intensa no rosto, o que alterou completamente a textura da pele. Meses após o parto, ela continua tratando os efeitos com o apoio de clínicas especializadas.

Embora não tenha divulgado um diagnóstico médico específico, Farah mencionou que está realizando tratamento a laser para rosácea. Segundo especialistas, as alterações hormonais da gravidez podem provocar condições severas de pele, como a rosácea fulminante (também chamada de pioderma facial), um quadro raro que afeta mulheres jovens e pode surgir de forma abrupta durante a gestação.

A rosácea fulminante causa grandes nódulos vermelhos, que se assemelham à acne. A condição é temporária na maioria dos casos e pode ser tratada com antibióticos ou esteroides, embora não haja um protocolo único.

Apesar da recuperação gradual e do tom positivo com que compartilha sua trajetória, Farah também teve que lidar com uma onda de comentários ofensivos. Alguns internautas a compararam, de forma cruel, a uma “propaganda de anticoncepcional”, enquanto outros sugeriram que ela "processasse o bebê".

“Tenho cicatrizes de acne, minha pele tem textura — porque sou um ser humano, não uma boneca Barbie. Pessoas reais passam por mudanças reais. E está tudo bem usar filtros, isso não muda quem eu sou”, afirmou.

Ela também agradeceu ao marido que, segundo ela, foi fundamental durante todo o processo. “Ele compareceu a todos os check-ups, acalmou meus medos e me lembrou todos os dias que eu era forte e amada. Nunca esquecerei o quanto ele se importou comigo e com o nosso bebê”, declarou.

“Se você não tem nada de bom a dizer, por favor, não diga nada. Só quero expressar meus sentimentos com empatia”, pediu. Depois disso, ela desativou os comentários da publicação.

Quais as mudanças comuns na pele durante a gravidez?