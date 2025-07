Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Camila Queiroz anuncia gravidez com Klebber Toledo

Casal celebrou a espera do primeiro filho com ensaio emocionante nas redes sociais; famosos como Bruna Marquezine e Maisa reagiram com entusiasmo