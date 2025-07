Gestação tranquila é possível? Dicas para evitar problemas na gravidez

A gestação é um momento único na vida de muitas mulheres, mas pode ser acompanhada por dúvidas, medos e desafios. “Há uma grande quantidade de hormônios circulantes, principalmente progesterona e estrogênio, que promovem diversas mudanças no organismo materno e podem fazer parte de diversos problemas que podem ocorrer na gestação, como diabetes gestacional, hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, inchaços, alterações de hábito intestinal (geralmente com constipação), e diversas alterações físicas, como dores abdominais por causa da distensão, alterações do fluxo sanguíneo e a dilatação dos vasos, o que pode aumentar o risco de trombose durante a gestação. Apesar disso, com os cuidados adequados, é possível ter uma gravidez tranquila e saudável”, explica o ginecologista e obstetra Nélio Veiga Junior, mestre e doutor em tocoginecologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas Unicamp).



Para uma gestação tranquila, o cuidado com a saúde física e mental é indispensável. “Manter uma alimentação equilibrada, realizar exercícios físicos regularmente e realizar o pré-natal corretamente são os pilares de uma gravidez saudável. O pré-natal é essencial para monitorar o desenvolvimento do bebê e prevenir ou tratar problemas precocemente. Consultas regulares permitem avaliar a pressão arterial, a saúde da gestação, e outros fatores importantes”, diz o obstetra.

Além disso, o médico diz que o bem-estar emocional é igualmente importante. “Mudanças hormonais podem impactar o humor, a qualidade do sono e gerar períodos de ansiedade. Buscar redes de apoio, grupos de gestantes, além de profissionais especializados, pode fazer toda a diferença”, explica.



O médico reforça que, para evitar problemas circulatórios em geral, sempre é indicado que as pacientes utilizem meia elástica de média compressão. “Essa meia deve ser usada ao longo do dia e durante viagens. Se a gestante puder fazer drenagem linfática ajuda muito no retorno venoso. Isso vai favorecer a diminuição de edemas e de dores locais, que são comuns na gravidez”, diz Nélio.

O exercício físico também é essencial para a melhora da circulação, segundo o médico. “Praticar exercícios como caminhadas, ioga ou hidroginástica, com orientação profissional, pode melhorar a circulação, reduzir o estresse e preparar o corpo para o parto”, diz o obstetra.

Outra dica importante é com relação a ter um sono de qualidade. “Dormir bem é essencial. Use travesseiros para apoiar o corpo e mantenha uma rotina relaxante antes de dormir para facilitar que o sono seja realmente reparador.”

A hidratação também é fundamental. “Beber água ajuda no funcionamento do organismo e melhora a constipação intestinal. Além disso, com relação à alimentação, optar por alimentos ricos em nutrientes, como frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais é essencial. É importante também evitar o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados”, complementa Nélio.



Com relação à saúde mental, o obstetra explica que participar de cursos para gestantes e ler materiais confiáveis sobre o período gestacional pode ajudar a reduzir inseguranças. “Mas é importante ter uma expectativa realista. Ter uma gestação tranquila não significa estar livre de desafios. São normais algumas alterações, como cansaço, desconforto físico ou mudanças de humor. Saber como enfrentar cada desafio é o que vai fazer a diferença”, conta.

Nélio ressalta a importância do acompanhamento médico. “Seguir todas as orientações do pré-natal, realizar os exames necessários e não hesitar em relatar qualquer sintoma ou dúvida ao obstetra são atitudes que facilitarão o processo. Com os cuidados certos e o suporte adequado, é possível transformar a gravidez em um período harmonioso, com maior bem-estar para a mãe e o bebê”.

