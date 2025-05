Como manter a saúde durante a gestação?

O Dia das Mães, comemorado neste domingo (11/5), é também uma oportunidade de refletir sobre as diferentes formas de viver a maternidade, inclusive durante o período da gestação, uma etapa tão importante, mas que muitas pessoas ainda imaginam necessariamente como altamente sensível, quase incapacitante.

Para a nutricionista, educadora física e mãe, Dani Borges, esse foi um momento transformador, mas que não significou parar tudo ou deixar de cuidar do próprio corpo e da saúde. Pelo contrário, Dani aplicou em si mesma os princípios que sempre ensinou a suas pacientes.

Com uma rotina equilibrada de alimentação saudável e prática de exercícios adaptados, ela viveu uma gestação ativa, consciente e cheia de movimento. “Com acompanhamento médico e adaptações, o exercício não só é possível durante a gravidez como é desejável, me senti mais disposta, com menos dores, menos ansiedade e muito mais conectada com meu bebê”, conta.

Dani Borges, nutricionista e educadora física, com seu filho Arquivo pessoal

Alimentação: Antes, durante e depois



Cuidar da alimentação não é só uma recomendação estética, mas uma necessidade real de saúde tanto para a gestante quanto para o bebê. Segundo Dani, o ideal é começar antes mesmo da gravidez, preparando o corpo com nutrientes importantes como ácido fólico, ferro, cálcio e ômega-3.

“Durante a gestação, as escolhas alimentares afetam o desenvolvimento do bebê, a energia da mãe e até o risco de complicações. Já no pós-parto, uma alimentação balanceada ajuda na recuperação do corpo, na produção de leite e no bem-estar emocional”. A especialista ainda afirma: “O foco não é dieta restritiva, mas sim qualidade nutricional, hidratação, equilíbrio e escuta do próprio corpo”.

Exercícios físicos, um tabu para muitas



Apesar dos avanços da ciência, ainda há muito tabu quando o assunto é atividade física durante a gravidez, muitas acreditam que a gestante deve evitar qualquer esforço, mas a verdade é que, com orientações adequadas, os exercícios são grandes aliados.

“Cada fase da gestação pede um ritmo, um tipo de movimento, mas a maioria das mulheres saudáveis pode e deve se manter ativa. A prática ajuda no controle do peso, na circulação, no humor e até facilita o parto”, comenta Dani. “Claro que existem exceções, gravidezes de risco e condições específicas devem seguir orientações médicas rigorosas, por isso, o acompanhamento profissional é indispensável”, explica.

Corpo e mente mais preparados para a maternidade



Além dos benefícios físicos, manter uma rotina saudável durante a gravidez também traz impactos emocionais. A prática de exercícios e uma alimentação equilibrada ajudam a reduzir o estresse, controlar a ansiedade e promover uma sensação maior de autonomia e confiança.

“O pré-natal vai além dos exames, envolve cuidar do corpo, da mente e das emoções que chegam junto com a maternidade. No meu caso, manter minha rotina me deu equilíbrio em um momento tão único”, conta Dani.

