Dia das Mães: veja sugestões de presentes para todos os gostos

Todos os anos bate aquela dúvida na hora de comprar o presente para o Dia das Mães. É claro que as flores, por exemplo, são sempre uma opção legal, romântica e carinhosa. Para as que gostam, roupas, acessórios e maquiagens também podem ser itens interessantes. Produtos gastronômicos, entretanto, são pouco explorados e, convenhamos, é improvável desagradar alguém com uma boa comida ou bebida.

Pensando nisso, separamos sugestões de presentes para encantar os olhos e o paladar de todas as mães, desde aquelas que amam um café da manhã caprichado até as que preferem um vinho, especialmente se produzido por outra mãe.

Saborosa flor da Ambar Chocolate

A Ambar Chocolate desenvolveu, para o Dia das Mães, bombons de chocolate em forma de tulipa. A marca, que já é reconhecida pelo trabalho artístico e manual com o doce, a exemplo das clássicas barras de chocolate pintadas à mão como se fossem pedras preciosas, preza muito também pela qualidade do produto.

Para a data especial, criaram então esse bombom com o formato de tulipa, recheado com gianduia de avelã e vendido em quatro cores diferentes: rosa claro, amarelo, laranja e vermelho. As tulipas recheadas com gianduia de avelã podem ser compradas na embalagem individual (R$ 42). Para quem quiser caprichar ainda mais, a Ambar vende também a caixa de tulipas (R$ 182), com quatro unidades de bombons, cada um com sabores diferentes: gianduia de avelã, praliné de castanha de caju torrada, duja de pistache e praliné de amendoim.

A caixa Carinho de Mãe, composta por bombons recheados, também é uma boa opção de presente. Ela é vendida com quatro (R$ 78) ou 16 unidades (R$ 182) de bombons com quatro sabores diferentes: manga e maracujá, caramelo de especiarias, pistache e framboesa e caramelo de café.

Kit e receita especiais para a data da Albertina Pães

Brioche de mel, queijo parmesão e flor de laranjeira da Albertina Pães Renata Rocha/ Divulgação

Para algumas mães, acordar com uma caixa recheada de itens para o café da manhã não tem preço. Melhor ainda seria se os produtos fossem artesanais e elaborados especialmente para o Dia das Mães.

Por isso, foi criada a Caixa Comida de Mãe (R$ 240). Ela vem recheada com fougasse de gergelim e queijo (um pão rústico francês), croissant, bolinho de limão e cereja, mini geleia da casa, mini manteiga de croissant, granola de croissant Albertina, danish bordaloue (torta de pêra e amêndoas) e um cartão especial. Todos os produtos são fabricados na Albertina.



Outro produto foi criado por lá para a celebração desse domingo especial (11/05): o brioche de mel, queijo parmesão e flor de laranjeira (R$ 45). As encomendas podem ser feitas pelo site albertinapaes.com.br. Para mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp (31) 9793-8990.

Cestas da Copa Cozinha para todos os gostos

Cesta Mãe é Mãe, uma das opções de presentes de dia das mães da Copa Cozinha Bernardo Silva

A Copa Cozinha preparou sete opções de presentes, de diferentes tamanhos e composições, para o Dia das Mães. Todas são compostas por produtos artesanais e fabricados na casa, já reconhecida pelas cestas, pães e sobremesas.



A Cesta Café da Manhã (R$ 220) vem com um kit crocante de goiabada ou doce de leite, uma broa de fubá, dois mini pães sovados, um quarto de queijo meia cura, biscoitos de coco ou canela, um pacote de café Jetiboca em pó, uma xícara, um arranjo de flores secas pequeno. Tudo isso vem em uma cesta média. Também está sendo vendida a Cesta de Café da Manhã Grande (R$ 320), com alguns itens a mais, como uma geleia de frutas vermelhas, um suco de polpa orgânica, uma mini torta confeitada e um pote de coalhada fresca.

Outra ideia de presente é a Cesta Mãe é Mãe (R$ 320), que é recheada com duas roscas de abóbora com doce de leite, um kit crocante de goiabada, dois mini pães sovados, um quarto de queijo meia cura do cerrado, frutas cristalizadas, quitanda de coco, café Jetiboca, cesta de taboa artesanal e arranjo de flores secas.

Vinhos produzidos por mães

Uma opção de vinho tinto feito por uma mãe em homenagem aos filhos Crios Sustentia Cabernet Franc/ Divulgação

Susana Balbo é um grande nome do universo dos vinhos argentinos. Ela foi a primeira mulher a se formar em enologia no país sul-americano, e batalha para o maior reconhecimento dos vinhos da Argentina. Uma de suas linhas, a Crios, foi desenvolvida em homenagem aos seus filhos, José e Ana. Hoje, os dois inclusive gerenciam a produção em conjunto. José é enólogo e atua na equipe enológica e Ana é administradora.

Para as mães que amam vinho, rótulos desenvolvidos por uma figura materna para os filhos pode ser uma boa ideia de presente para o dia das mães.

O Crios Chardonnay Branco está sendo vendido por R$ 79,90 no site Vinho de Porta. O Crios Malbec Rosé pode ser encontrado por R$ 94,96 no site Cia do Vinho. Para fechar, uma opção de tinto é o Crios Sustentia Cabernet Franc, disponível por R$ 161,56 no site Dia Wine.

