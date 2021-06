Gestação saudável

(foto: Pixabay)





Ao contrário do que muitos pensam, ganhar muito peso durante a gestação, principalmente com uma alimentação desregrada e inadequada, pode ser prejudicial para a saúde da futura mamãe e do feto. Não à toa, a tradicional “desculpa” de “comer por dois” deve ser abolida.





É o que recomenda a fisioterapeuta especialista em emagrecimento Edivana Poltronieri. Segundo ela, é muito importante manter o peso adequado durante a gestação. Isso porque ela é capaz de diminuir o risco de inúmeras doenças para o neném e para a mãe na gestação e, também, no momento do parto.



“O controle do peso é fundamental para a saúde, pois há diversos riscos, como diabetes gestacional, hipertensão, pré-eclâmpsia, malformações fetais, descolamento de placenta, prematuridade e recém-nascido abaixo do peso.”

Ela destaca que a alimentação é o pilar fundamental na manutenção do peso. O ideal é que cada gestante realize uma reeducação alimentar individualizada, de acordo com seu estilo de vida, idade e condições gestacionais.



“Sem esse acompanhamento personalizado, todas as emoções e alterações hormonais desse período podem descompensar a gestante, que, inconscientemente, compensa na comida, comprometendo seu ganho de peso e colocando em risco a gestação”, afirma a especialista.





Para além da manutenção do peso, Edivana Poltronieri ressalta a importância dos exames pré-natais na garantia da saúde da gestante e do neném. E a manutenção do peso? Como evitar o ganho de peso exacerbado na gravidez de forma saudável?



Comece a gestação com um peso saudável, se possível: “Isso é tão importante quanto tomar a vitamina pré-natal antes de engravidar”, diz Edivana Poltronieri. Ela explica que se a gestante já for adaptada a uma rotina saudável antes da gestação, vai ter uma gravidez mais leve e manter o peso recomendado, de acordo com as orientações do médico ginecologista ou obstetra.



“Para quem estiver tentando engravidar, o ideal é agendar uma consulta antes da concepção para que possa fazer uma avaliação do índice de massa corporal e seguir maneiras saudáveis de perder peso, se necessário.”





Não faça dieta, faça boas escolhas, afirma Edivana. Algumas mulheres já estão acima do peso quando engravidam e outras engordam rapidamente durante a gravidez. De qualquer forma, independentemente da condição, Edivana alerta que grávidas não devem fazer dieta ou tentar perder peso durante a gravidez.



“É melhor se concentrar em comer os alimentos que tenham grande impacto nutricional e que promovam mais saciedade e se manter ativa”, recomenda.





Escolha lanches saudáveis entre as refeições. Uma alimentação variada será determinante para a mamãe conseguir os nutrientes necessários sem ganhar muito peso, segundo Edivana.



“Que tal trocar os lanches da manhã e da tarde, muitas vezes com bolachas pobres em vitaminas, por exemplo, por lanches que incluam proteínas, fibras e gordura saudável? Os carboidratos naturais, como a batata-doce, também são ótimos aliados. Outros exemplos incluem banana ou maçã com pasta de amendoim, ovo mexido com espinafre, iogurte natural com nozes e castanhas. O ideal é fazer refeições pequenas e frequentes, porém ricas em vitaminas”, afirma.

A melhor maneira de evitar alimentos não saudáveis, como batatas fritas, sorvete e bolachas recheadas, é não ter esses alimentos em casa. E, se for comer fora, prefira locais que oferecem saladas, sopas e vegetais, orienta Edivana. Quando o desejo bater forte à porta, a especialista recomenda buscar o equilíbrio.



“É totalmente normal sentir vontade de alguma guloseima na gestação, mas o segredo está em conseguir manter o controle. Você pode até satisfazer seus desejos, mas é importante garantir que está obtendo todas as vitaminas de que você e o bebê precisam.”





Edivana afirma que beber água tem um benefício adicional à futura mamãe. Além da hidratação, a água ajuda a mantê-la satisfeita entre as refeições. Ela recomenda manter uma garrafa próxima o tempo todo para aumentar a ingestão.



“Especialmente as grávidas devem monitorar a cor da urina. Se for amarelo-escuro é sinal de que o corpo precisa de mais líquidos. O ideal é beber água ao longo do dia para manter a cor da urina amarelo-claro, sinal de uma hidratação adequada”, orienta Edivana.





Outra dica é movimentar-se. Existem muitos tipos diferentes de exercícios que são seguros durante a gravidez, de acordo com a especialista em emagrecimento. “A grávida pode, inclusive, até pedir ao parceiro, família ou amigos para fazer algumas atividades com ela. Isso pode tornar o processo ainda mais leve e divertido”, indica. Algumas atividades incluem caminhadas, exercícios de natação especiais, dança e ioga. Para Edivana Poltronieri, essas atividades, mesmo que simples, são ótimas maneiras de se manter ativa e garantir uma gestação saudável, além de ajudar a gerenciar o ganho de peso.





Não há regra!



Edivana Poltronieri, especialista em emagrecimento, explica que o ganho de peso durante a gestação é muito pessoal e não obedece a nenhuma regra. A faixa de peso recomendada depende muito do tempo da gestação e do IMC – índice de massa corporal – da mulher ao engravidar.





Por exemplo, mulheres com sobrepeso devem engordar no máximo 0,9kg no primeiro trimestre.