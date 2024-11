Durante a gravidez, a nutrição desempenha um papel fundamental no desenvolvimento saudável do bebê e no bem-estar da mãe. No entanto, com tantas informações disponíveis, é comum surgirem dúvidas sobre o que é realmente importante durante esse período. Para esclarecer o tema, Priscila Gontijo, nutricionista da Puravida, empresa que promove a saúde através da nutrição, fala sobre as verdades e os mitos em relação a afirmações que permeiam a mídia sobre suplementação e nutrição na gestaçã:





Toda gestante precisa de suplementação de vitaminas e minerais





Verdade. A suplementação nem sempre é necessária para todas as gestantes. O uso de vitaminas e minerais deve ser orientado por um profissional de saúde, após a avaliação das necessidades individuais da mulher. Embora muitos médicos recomendem o uso de ácido fólico, ferro e vitamina D, o ideal é que a maior parte dos nutrientes venha de uma dieta balanceada. Alimentos ricos em nutrientes, como frutas, legumes, grãos integrais e proteínas magras, são essenciais para garantir o bom desenvolvimento do feto.





Ômega 3 não é necessário na gravidez.





Mito. O ômega 3, especialmente o ácido docosa-hexaenoico (DHA), é fundamental durante a gestação. Estudos mostram que o adequado consumo de ômega 3 está associado à melhora do desenvolvimento cognitivo da criança e a prevenção do parto prematuro.

Durante a gravidez, a gestante pode obter o ômega 3 de fontes naturais, como peixes gordurosos (salmão, sardinha), ou suplementos de óleo de peixe. Os suplementos geralmente são mais recomendados por profissionais da saúde, devido a praticidade que eles entregam para garantir o consumo diário em quantidades adequadas e de forma segura, pois há um grande risco de consumo de peixes contaminados quando não é possível saber a procedência deles.





A grávida deve "comer por dois"





Mito. O conceito de "comer por dois" é um mito perigoso. O que a gestante realmente precisa é garantir uma nutrição de qualidade, e não de quantidade excessiva. O ganho de peso deve ser monitorado para evitar complicações, como diabetes gestacional e hipertensão.

A recomendação é aumentar gradualmente a ingestão calórica, especialmente no segundo e terceiro trimestres, mas sempre priorizando alimentos ricos em nutrientes e não calorias vazias. Uma dieta balanceada, rica em fibras, proteínas, vitaminas e minerais, é muito mais benéfica do que simplesmente aumentar o consumo calórico.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia