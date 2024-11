Sabrina já é mãe de Zoe, 5, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle. Nicolas tem o sonho de ser pai.

A apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, perdeu o bebê que estava esperando, fruto de seu relacionamento com o ator Nicolas Prattes. Sabrina estava na 11ª semana de gestação - o início do terceiro mês. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora ao portal G1.





Em nota, a assessoria informou que Sabrina deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na terça-feira (5/11), devido à não evolução da gravidez. Essa seria a sua segunda gestação. A apresentadora já é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto de seu casamento com o ator Duda Nagle. Sabrina ainda não se manifestou publicamente sobre o ocorrido.





A gravidez tardia, especialmente em mulheres acima dos 40 anos, envolve desafios significativos, como explica o ginecologista e obstetra César Patez. “A idade materna avançada é um dos fatores mais impactantes na saúde gestacional, aumentando o risco de complicações como abortos espontâneos e anomalias cromossômicas”, afirma.





Ele destaca que os óvulos envelhecem com o tempo, o que pode levar a alterações genéticas que inviabilizam a evolução da gestação.





Fatores de risco





Conforme a idade avança, o corpo feminino enfrenta dificuldades crescentes em atender às demandas de uma gestação. Entre as complicações comuns estão diabetes gestacional, hipertensão e pré-eclâmpsia. “A gestação acima dos 40 anos exige um acompanhamento mais rigoroso, com exames específicos e, em alguns casos, tratamentos complementares para minimizar os riscos”, destaca César.





A ginecologista Monique Novacek, da Clínica Mantelli, acrescenta que a qualidade dos óvulos, que declina com a idade, está diretamente ligada ao aumento de abortos espontâneos associados a malformações genéticas. “A gravidez tardia é classificada como de alto risco, mas com um pré-natal bem conduzido, muitas mulheres conseguem gestações saudáveis”, explica.





Principais causas





Abortos no primeiro trimestre, como no caso de Sabrina, frequentemente estão relacionados a fatores genéticos. “Anomalias cromossômicas são as principais causas. O corpo, ao identificar que o desenvolvimento não está adequado, interrompe a gestação”, informa César.





Outros fatores incluem alterações hormonais, doenças maternas pré existentes, malformações uterinas e uso inadequado de medicamentos.





Para mulheres acima dos 40 anos que desejam engravidar, técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro (FIV), podem ser uma alternativa. “Essas técnicas ajudam a selecionar embriões saudáveis e viáveis, reduzindo as chances de complicações”, diz Monique.







Sabrina Sato havia anunciado a gravidez em outubro, recebendo o carinho de fãs e amigos. Embora as chances de gravidez natural para mulheres acima dos 40 anos sejam reduzidas - menos de 10%, segundo especialistas - não é incomum gestações tardias, como o caso da modelo Gisele Bündchen, de 44 anos, e da atriz Cláudia Raia, que engravidou aos 50 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia