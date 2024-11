Com o aumento da expectativa de vida, é crucial adotar hábitos que permitam envelhecer com saúde e vitalidade

Já ouviu falar em sarcopenia? Essa condição, muitas vezes desconhecida, pode afetar silenciosamente a qualidade de vida, especialmente após os 50 anos. “Trata-se de uma patologia caracterizada pela perda progressiva de força e massa muscular ao longo dos anos. Longe de ser apenas um inconveniente estético, essa condição pode ter consequências graves para a saúde e o bem-estar geral, tais como: comprometimento da mobilidade, aumento do risco de quedas e fraturas, e maior probabilidade de eventos cardíacos”, explica a PHD em endocrinologia pela USP e metabologista, Elaine Dias JK.





A médica cita estudo realizado em parceria entre a Universidade Columbia, nos Estados Unidos, e a Universidade de São Paulo (USP), que revelou que pacientes acima de 60 anos que chegaram aos hospitais com sarcopenia apresentaram uma possibilidade 60 vezes maior de morte prematura em comparação com aqueles sem a condição.





Elaine enfatiza que o melhor controle é a prevenção - “fazer o básico bem feito”, destaca a especialista. De acordo com a médica, a sarcopenia pode ser prevenida e até mesmo revertida com cuidados muito simples e acessíveis. E lista quatro estratégias essenciais:





- Hidratação adequada: a água desempenha um papel crucial na saúde muscular. Uma hidratação adequada contribui para músculos mais fortes e resistentes

- Ingestão proteica balanceada: a proteína é o bloco de construção dos músculos. É fundamental consultar um endocrinologista, metabologista ou nutricionista para determinar a quantidade ideal de proteína para uma dieta apropriada. Em alguns casos, a suplementação alimentar pode ser necessária

- Vitamina D e cálcio: esses nutrientes não apenas fortalecem os ossos, mas também desempenham um papel vital na saúde muscular

- Atividade física com resistência: musculação e Pilates são excelentes indicados para combater a sarcopenia. Além de fortalecer os músculos, essas atividades melhoram a mobilidade e o equilíbrio





"A sarcopenia é uma condição séria que merece nossa atenção. Com o aumento da expectativa de vida, é crucial adotarmos hábitos que nos permitam envelhecer com saúde e vitalidade. Ao incorporar essas estratégias em nossa rotina, podemos não apenas preveni-la, mas também garantir uma melhor qualidade de vida. Além disso, nunca é tarde para começar a cuidar da saúde muscular. Consulte sempre profissionais para orientações personalizadas e comece hoje mesmo a investir no seu futuro saudável”, complementa a endocrinologista.

