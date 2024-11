Os dados sobre o diabetes no mundo são um alerta. De acordo com a International Diabetes Federation - IDF, a expectativa mundial é que 643 milhões de pessoas tenham a doença até 2030. No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas sofrem com o diabetes. Não à toa, o dia 14 de novembro é considerado o Dia Mundial do Diabetes.





Além de todas as consequências geradas pela doença, a oftalmologista da oftalmologia Felício Rocho, Daniella Nazih Danif, fala sobre os riscos que o diabetes pode trazer também para a saúde dos olhos. “Existem complicações oculares gravíssimas para um diabético. Contudo, a detecção precoce desses problemas pode fazer toda a diferença na preservação da visão", informa.





Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, cerca de 40% das pessoas que sofrem com o diabetes apresentam alterações oftalmológicas. “A doença pode afetar os olhos de maneira silenciosa e progressiva, levando a condições que, se não diagnosticadas e tratadas precocemente, podem levar à perda de visão”, afirma a médica.





Entre essas condições, está a retinopatia diabética, uma das cinco principais causas de cegueira em adultos que, muitas vezes, não apresenta sintomas nas fases iniciais. “Por isso, é fundamental que pacientes diabéticos façam exames oftalmológicos regulares. Já a catarata pode ocorrer mais cedo e progredir mais rapidamente em pessoas com diabetes”.





Daniella reforça ainda que manter os níveis de açúcar no sangue dentro do intervalo recomendado é crucial não apenas para evitar problemas oculares, mas para a saúde geral do paciente. A adesão ao tratamento, uma dieta balanceada e a prática regular de exercícios também são fundamentais.

