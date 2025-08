Focus Fashion Summit 2025 traz tendências da indústria têxtil e do mundo da moda

No Distrito Anhembi (SP), acontece de 5 a 7 de agosto mais uma edição do Focus Fashion Summit, evento da indústria têxtil e de moda da América Latina. A feira tem a expectativa de superar os 6 mil visitantes do ano passado e traz, nesta edição, desfiles com tendências, oportunidade de networking com diversos nomes e marcas do mercado e mais de 35 palestras que envolvem negócios, empreendedorismo, sustentabilidade, inovações, tecnologia, comportamento do consumidor, entre outros. O evento conta com empresas expositoras, buscando proporcionar o desenvolvimento de novos negócios.

Entre os destaques da programação estão o desfile do estilista Maurício Duarte, a palestra de Hugo Rodrigues e o painel com Caito Maia, fundador da Chilli Beans. O evento também conta com a presença de Fabíola Kassin, criadora do Hypnotique. Além disso, haverá um painel mediado pelo jornalista e consultor de moda Jorge Grimberg, com Isa Silva, da marca Isaac Silva, Diego Malichesk, da Rocio Canvas, e Jubbs, da DOD.

De acordo com Renato Hojda, Diretor Comercial da Focus Têxtil, a edição deste ano amplia as abordagens dos debates. “A proposta é conectar diferentes partes do setor têxtil e de moda e apresentar tendências que dialogam com as necessidades atuais”.

O primeiro dia de evento inclui diversas palestras, entre elas, uma sobre a moda no centro dos movimentos contemporâneos, com Julia Salles, Cris Falocci, Talita Paparelli e Bia Aidar, todas da empresa Focus Têxtil. Também ocorrerá um painel sobre como construir uma marca desejada sem perder a essência, com Patricia Bonaldi da PatBO, e outro sobre tendências e direcionamento estético, com Iza Dezon, CEO da Dezon.

Ainda no dia 5, haverá uma palestra sobre inovação e como criar oportunidades em um cenário de mudanças aceleradas, com Hugo Rodrigues, Chairman do McCANN Worldgroup. Também acontecerá uma palestra sobre como a felicidade pode mudar o mundo dos negócios, com Fábio Monnerat, especialista em branding, além de um painel sobre tendências e apostas da moda masculina, com Cris Tiaki e Bia Aidar, da Focus Têxtil. A palestra sobre como traduzir tendências em estampas que se conectam com o cliente final, com Ji Ae Um e Loretta Pettinati, da Estampa Trends, também está na programação. O painel sobre highlights do alto verão e festa será ministrado por Lara Thuler, da Focus Têxtil.

Já no dia 6, acontece uma palestra sobre the perfect match - orgânico e pago: a força dos creators nas estratégias para campanhas de marketing, com Jackeline Salomão, da Meta, e outra sobre revolução digital e o comportamento do consumidor na moda, com Camila Gertner, do Google. O painel sobre personal branding ocorre com Bruna Fioretti, jornalista e palestrante especialista em branding pessoal. No mesmo dia, também ocorre uma palestra sobre o humano em reconstrução, com Juliana Grazielle, da Focus Têxtil, e outra sobre IA na confecção de uniformes, com Teresinha Santos e Rodrigo Santos, do TS Studio.

No último dia do evento, os visitantes poderão conferir um painel sobre o futuro da moda e os desafios e oportunidades para 2026, com Jorge Grimberg, Isa Silva, Diego da Rocio Canca e Jubba, além da palestra sobre o TikTok Shop, com Eric Chien e Gabriela Cleim do TikTok. O painel sobre sustentabilidade na moda na Europa e no Brasil será apresentado por Fabiola Kassin, Walter Rodrigues e Braz Costa do Instituto Focus Têxtil.

Os conteúdos serão apresentados na plenária e arena, e todas as informações de agenda podem ser encontradas no site oficial e no Instagram do evento. A feira visa conectar e trazer conteúdo para os mais diversos profissionais da cadeia de moda do Brasil, como empresas varejistas, atacadistas, cooperativas e autônomos, além de estudantes e futuros profissionais do ramo.

Durante o evento também ocorrerão desfiles com tendências da moda. Um dos nomes que apresentará sua coleção é Maurício Duarte, criador que pertence ao povo indígena Kaixana. Desfiles de Bia Aidar, da Focus Têxtil, e Lucius Villar, Rita Comparato e Walter Rodrigues, do Instituto Focus Têxtil, também estão previstos.

Segundo Maíra Prates, Gerente de Marketing da Focus Têxtil, a integração entre diferentes formatos de conteúdo visa aproximar o setor de debates atuais. “A proposta é criar um ecossistema integrado e inteligente que prepare profissionais e marcas para os desafios do presente e futuro”.



Serviço: Focus Fashion Summit 2025



Data: 5 a 7 de agosto



Horário: das 9h às 18h



Local: Distrito Anhembi (SP)



Mais informações e credenciamento: https://www.focusfashionsummit.com.br/



Website: https://www.instagram.com/focusfashionsummit/