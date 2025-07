Autocuidado, moda e paternidade: o que os homens buscam no Pinterest

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Pinterest divulgou um relatório sobre o comportamento dos homens na plataforma. Eles correspondem a mais de um terço da audiência global da rede. A maior parte deles são da Geração Z. As pesquisas na plataforma incluem temas como bem-estar, estilo pessoal e uma relação mais intencional com suas emoções e experiências.

Entre os homens da Geração Z e Millennials, cuidados com a saúde, alimentação e bem-estar estão no topo das preferências. O interesse por pilates está em alta, com buscas por termos como “roupa de pilates” (+300%) e “corpo de pilates” (+130%) disparando. O fenômeno do "climbercore", com estética inspirada na escalada, também cresce: “estética de boulder” subiu 95%, e "escaladores", 115%.

As preocupações com hidratação e alimentação funcional aparecem em pesquisas como “bebidas com eletrólitos” (+45%) e “água de coco” (+45%). A ideia de um autocuidado completo se fortalece, especialmente entre homens que priorizam saúde mental e corporal como parte da rotina.

Autocuidado e estilo sem tabu

O relatório mostra que a vaidade deixou de ser tabu para muitos usuários. Cabelos, pele, maquiagem e até unhas ganham espaço nas buscas. Crescimento capilar (+150%), rotina para pele seca (+45%), uso de sérum de niacinamida (+35%) e até design de nail art masculina (+115%) são tendências em ascensão. A estética da barbearia e estilos de barba, como o “barba degradê” (+205%), também têm conquistado o público.

Na moda, o Pinterest virou ponto de partida para a criação de novas estéticas: “older brother core” (+175%), “visual grunge masculino” (+115%) e looks alternativos têm inspirado usuários a se expressarem com liberdade. Isso reforça a tendência de que autenticidade e experimentação são os verdadeiros motores desse novo comportamento.

O interesse por inovação também se traduz nas buscas por tecnologia e investimentos. “Designs para impressora 3D” subiram 1.210%, enquanto “vídeos com inteligência artificial” cresceram 800%. Em finanças, os dados revelam que os homens estão mais atentos: buscas por “app de investimento” cresceram 620%, “planejamento financeiro”, 285%, e “começando um negócio”, 310%.

Gamers, pais e designers de interiores

Homens em diferentes fases da vida pesquisam coisas diferentes no Pinterest. A Geração Z usa a plataforma para pesquisar sobre games: “personagens de League of Legends” (+590%) e “Caitlyn Arcane” (+595%) são exemplos. Já os Millennials concentram suas buscas em decoração e família: 41% pesquisaram sobre casa no último mês. Itens como “mesa de aço” (+35%) e o designer “Marcel Breuer” (+40%) estão em alta.

A paternidade também é destaque, com buscas por “fotos de momentos especiais do bebê” crescendo 415% e “pai e filho” subindo a mesma porcentagem. Isso indica uma nova geração de pais que vê o Pinterest como fonte de inspiração para viver com mais presença nos primeiros anos da infância.

De olho no comportamento dos usuários homens, a rede social lançou o Pinterest Man, perfil oficial que reúne tendências, ideias e conteúdos voltados ao público masculino. A página vai funcionar como uma curadoria sobre estilo, bem-estar e lifestyle para o público masculino.

Veja os principais termos em alta entre o público masculino

Pilates para todos

pilates +75%

estética de pilates +125%

corpo de pilates +130%

roupa de pilates +300%

pilates reformer +125%

estúdio de pilates +70%

Climbercore (Escalada como lifestyle)

estética de boulder +95%

escalada +30%

escaladores +115%

textura de parede de rocha +65%

escalada em parede +30%

Hidratação & truques de saúde

Bebidas isotônicas (eletrólitos) +45%

hidratação +50%

estação de água +30%

água de coco +45%

Cabelos saudáveis

crescer cabelo mais rápido +150%

sérum para cabelo +40%

rotina de cabelo saudável +45%

spray de sal marinho +115%

óleo de rícino +30%

Explorando skincare

dermatologista +55%

sérum de niacinamida +35%

centella asiatica +45%

microagulhamento +50%

saúde da pele +30%

tretinoína +40%

rotina pele seca +45%

Maquiagem & unhas para homens

maquiagem masculina +50%

polimento e brilho nas unhas masculinas +45%

design de nail art masculina +115%

maquiagem masculina estética +35%

limpeza de pele masculina +230%

gemas dentais masculinas +40%

Estilos de barba

estilos de corte de barba +40%

cavanhaque desconectado +40%

barba degradê +205%

estética de barbearia +150%

barba balbo +85%

Moda descomplicada

looks góticos masculinos +120%

visual grunge masculino +115%

vintage grunge +50%

look com bermuda jorts +135%

moda alternativa masculina +185%

older brother core +95%

older brother core look +175%

anéis masculinos estética +35%

Tech de ponta

designs para impressora 3d +1210%

cenário para estúdio de podcast +450%

vídeo com IA +800%

automação com IA +365%

sites com visual incrível +365%

tutorial de programação +265%

efeitos visuais +245%

softwares para codar +120%

Investindo no futuro

app de investimento +620%

investimentos em ações +360%

planejamento financeiro +285%

começando um negócio +310%

estratégias para trading +160%

vídeos de imóveis +130%

registro de marca +100%

dicas de finanças +80%

Geração Z: A era gamer

design de jogos +160%

neo metal sonic +2060%

silver sonic +410%

personagens de league of legends +590%

caitlyn arcane +595%

vi arcane +320%

avatares do roblox +40%

cara do roblox +490%

live wallpaper para PC +465%

vídeo de games +125%

Decoração moderna em metal

estética de cromo +40%

design de móveis de metal +75%

sofá de metal moderno +105%

trabalhos com chapa de metal +110%

ideias de móveis de aço +40%

design de mesa de aço +35%

marcel breuer (cadeira) +40%

Millennials: Paternidade & família