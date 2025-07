As garrafinhas de vidro que antes ocupavam lugar na mesa do almoço de domingo agora ganham espaço na estante, no jardim e até como luminárias pendentes. Com sua estética retrô e apelo sustentável, as garrafas retornáveis voltaram a ser protagonistas, só que desta vez, na decoração.

Esse movimento de reaproveitamento vai além da sustentabilidade, há uma forte carga emocional envolvida. Garrafas de vidro como as de Guaraná, Coca-Cola, ou até tônicas carregam lembranças, histórias e memórias afetivas que ajudam a compor ambientes mais pessoais e originais. Veja a seguir como usar garrafas de vidro na sua decoração.

Leia mais:

1. Vasos de flores

Usar garrafas como vasos é um dos usos mais simples e bonitos. As de vidro transparente ou verde ficam ótimas com flores do campo ou folhagens tropicais. Dá para criar um arranjo sóbrio ou apostar em uma composição mais colorida com várias garrafas lado a lado, em diferentes alturas e formatos.

Usar garrafas como vasos é um dos usos mais simples e bonitos Ronaldo Leopold Philip de Getty Images / pixelshot / 00one de Getty Images Signature

2. Luminárias e pendentes

Com pequenos ajustes, as garrafas podem se transformar em luminárias. Basta retirar o fundo com cuidado, o método mais comum é usar barbante embebido em álcool, enrolado na base da garrafa, acendê-lo e depois mergulhar o vidro em água fria para provocar o corte térmico.

Depois disso, é importante lixar bem as bordas para evitar acidentes. Instalar um soquete e pendurar com um cabo de tecido finaliza a peça. É uma solução charmosa para varandas, cozinhas e cantinhos gourmet. Versões âmbar ou verdes criam uma iluminação mais quente e acolhedora.

Com pequenos ajustes, as garrafas podem se transformar em luminárias únicas wanlapa's / Ritika Roy Chowdhury de Getty Images

3. Porta-velas

Garrafinhas cortadas ao meio ou inteiras com velas finas encaixadas no gargalo são uma ótima opção para decorar jantares, prateleiras e mesas de centro. O efeito da chama refletida no vidro adiciona charme e uma atmosfera intimista ao ambiente.

Garrafinhas cortadas ao meio ou inteiras com velas finas encaixadas no gargalo são uma ótima opção Dali Images /Elena Photo

4. Centro de mesa

Reunir várias garrafas iguais ou variadas em uma bandeja ou caixa de madeira cria um centro de mesa de impacto visual forte. Dá para brincar com cores, adicionar rótulos antigos, colocar pequenos ramos ou até encher com luzinhas de LED para ocasiões especiais.

Reunir várias garrafas iguais ou variadas em uma bandeja ou caixa de madeira cria uma decoração super interessante Jujuyoc de Getty Images/ pixelshot

5. Dispensers e utilitários criativos

Algumas garrafas podem ser adaptadas para servir azeite, vinagre, sabão líquido ou bebidas em festas. Com uma torneirinha acoplada, viram peças funcionais que roubam a cena na cozinha ou no barzinho da casa. Personalizar com tinta ou adesivos também é interessante