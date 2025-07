A clássica garrafinha de vidro, que já foi padrão em padarias, lanchonetes e almoços de família, está longe de desaparecer. Mesmo com a hegemonia das embalagens plásticas e das latinhas, várias marcas continuam apostando no modelo retornável, seja por tradição, por sabor ou por compromisso com a sustentabilidade.

O consumo em garrafa de vidro voltou a ganhar força nos últimos anos, impulsionado pelo resgate nostálgico, pela busca por experiências mais autênticas e pela pressão por embalagens menos poluentes. A seguir, mostramos quais refrigerantes ainda são vendidos em vidro no Brasil.

Refrigerantes em garrafas de vidro

Veja quais são as marcas que ainda usam o vidro como um meio econômico e nostálgico:

Guaraná Antarctica (Ambev)

Recentemente relançado em versão de 250 ml, o famoso “litrinho” retornável voltou às prateleiras com apelo nostálgico e foco em sustentabilidade. A Ambev ainda mantém versões em vidro para bares e restaurantes em garrafas de 290 ml e 1 litro, geralmente vendidas em fardos retornáveis.

É encontrada em supermercados selecionados, padarias e estabelecimentos parceiros da Ambev. Seu preço médio pode variar entre R$3 e R$5 (250 ml) + valor da garrafa na primeira compra.

Recentemente relançado em versão de 250 ml, o famoso "litrinho" retornável voltou às prateleiras Divulgação Antarctica

Fanta Laranja (Coca-Cola Brasil)

A Fanta em garrafa de vidro é comum em bares e lanchonetes, especialmente no interior. A versão retornável de 290 ml segue sendo distribuída junto com outras bebidas da linha Coca-Cola em embalagens reutilizáveis.

É mais comum encontrá-la em comércios locais, restaurantes e distribuidores regionais. O valor está entre R$ 4 e R$ 6 (290 ml).

A Fanta em garrafa de vidro é comum em bares e lanchonetes Divulgação Fanta / Coca-Cola Company

Coca-Cola Tradicional

Talvez a mais resistente entre todas, a Coca-Cola em vidro é símbolo de tradição. Continua sendo produzida em formatos de 200 ml, 290 ml e 1 litro retornável. Essa versão é ainda favorita de muitos consumidores por manter o “gás” e o sabor mais intenso por mais tempo.

É possível encontrar em padarias, bares, mercearias e supermercados. Seu preço médio é de R$ 3 a R$ 7, conforme o volume e a região.

A Coca-Cola em vidro é símbolo de tradição @africa-images

Itubaína Retrô

A versão retrô da Itubaína, inspirada no estilo original dos anos 50, é comercializada em garrafas de vidro de 290 ml e costuma estar disponível em lanchonetes gourmet, hamburguerias e empórios.

É provável encontrá-la em lojas especializadas, mercados premium e hamburguerias. Seu valor médio é de R$ 6 a R$ 8.

A versão retrô da Itubaína é comercializada em garrafas de vidro de 290 ml Divulgação Itubaína Retrô

Schweppes Citrus e Tônica

Embora voltada para um público mais adulto e muitas vezes usada como mixer, a Schweppes também mantém versões em vidro. As garrafas de 200 ml são comuns em bares e em kits de bebidas.

Bares, empórios e serviços de delivery premium são os locais mais fáceis de achar. Geralmente seu preço está em torno de R$ 4 a R$ 6.

A Schweppes também mantém versões em vidro Divulgação Schweppes e Tônica

Por que algumas marcas insistem no vidro?

A garrafa de vidro não é apenas uma estratégia nostálgica, ela oferece melhor conservação do sabor, mantém o gás por mais tempo e permite reutilização por várias vezes antes do descarte. Além disso, a embalagem retornável reduz significativamente o impacto ambiental em comparação com as descartáveis.

Outro ponto importante é o apelo visual e sensorial. Muitos consumidores afirmam que o refrigerante “fica mais gostoso” no vidro, o que ajuda a fidelizar públicos específicos, principalmente em bares, restaurantes e pequenos comércios que valorizam a tradição.

Se por um lado o mercado caminha cada vez mais para a praticidade das latas e garrafas PET, por outro, o vidro continua tendo seu espaço garantido e, para muitos, insubstituível. Afinal, há sabores que vêm tanto do conteúdo quanto da forma de servir.