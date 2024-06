Com a crescente popularidade do movimento, muitas pessoas estão descobrindo os benefícios de criar seus próprios objetos decorativos

Seja na busca por uma decoração única ou na tentativa de economizar, itens do tipo "Faça Você Mesmo" (DIY) têm ganhado cada vez mais destaque na decoração de um ambiente.

Com a crescente popularidade do movimento, muitas pessoas estão descobrindo os benefícios de criar seus próprios objetos decorativos. Além de possibilitar uma economia em comparação com produtos prontos, o DIY oferece a oportunidade de personalizar o ambiente de acordo com o estilo pessoal de cada um.



A seguir, confira a origem do DIY e cinco formas criativas de aplicá-lo na sua casa.

Afinal, o que é DIY?

O termo DIY significa “Do It Yourself” ou “Faça Você Mesmo” e representa qualquer atividade na qual uma pessoa pode criar ou transformar objetos sem a ajuda de um profissional. Criada nos Estados Unidos em 1912, a expressão foi realmente propagada em 1950 como uma forma de resistir à filosofia de consumo que vinha crescendo na época.

Um dos maiores benefícios do DIY é a economia, já que é possível mudar totalmente o estilo de um objeto já existente, mas de forma econômica. Além disso, essa é uma prática sustentável de reaproveitamento de materiais.

5 itens de DIY para você montar em casa

O DIY é uma prática que pode ser realizada em qualquer lugar da sua casa. Você pode fazer itens de decoração, customizar roupas, montar móveis e até fazer uma pequena reforma nos ambientes gastando pouco, basta abusar da criatividade.

Confira alguns exemplos a seguir que você pode replicar de forma fácil e barata:

1) Sofá de pallet

Se você é ligado em decoração, já deve ter ouvido falar em sofá de pallets, uma forma econômica, criativa e personalizada de mobiliar sua sala.



Os sofás pallets são grandes aliados da decoração simples e elegante Getty Images

Passo a passo:

Para montar o seu sofá, o primeiro passo é medir o pallet e dividi-lo para fazer encosto e assento (lembrando que o assento demanda dois níveis de pallet). Depois, lixe a madeira e passe verniz. Em seguida, coloque um pallet por cima do outro para criar o assento e os parafuse. Por fim, parafuse também o encosto usando peças em L. Caso prefira, você pode adicionar rodinhas na base.

Depois de tudo fixado, decore, coloque almofadas com a estampa de sua preferência e deixe o novo sofá com a sua cara.

Passo a passo de como fazer o seu sofá de pallet Reprodução Kareca Colchões

2) Mesa de cabeceira com nicho quadrado

Uma forma fácil de decorar seu quarto! Para fazer a mesa, compre o nicho e uma cavilha na loja de decoração.

As mesas de cabeceira são ideias para melhorar a decoração do seu quarto Getty Images

Passo a passo:

Corte a cavilha em quatro peças iguais de 20 cm e faça um furo no meio da base de cada pedaço.

Usando uma trena, meça 5 cm das laterais e 4 cm da frente do nicho e faça quatro furos nas marcações feitas.

Depois, é só parafusar os pés no nicho e está pronta sua mesinha!

3) Jardim vertical

O jardim vertical é uma ótima ideia para um quintal ou varanda. Quer saber como fazer o seu? Vamos lá!



O jardim vertical garante que você tenha mais espaço no seu ambiente Getty Images



Passo a passo:

Use tinta asfáltica para criar uma base resistente a água e pinte a malha pop com esmalte sintético brilhante.

Depois, meça os lugares em que irá furar a parede, instale as buchas, enrosque os parafusos e prenda os ganchos na malha.

Encaixe fios de arame para pendurar os vasos e os posicione com uma distância de 15 cm entre eles.

Opte por plantas com folhagens verdes compridas que sejam compatíveis com as condições do ambiente em que o jardim se encontra.

4) Organizador para banheiro

Um organizador para deixar seus itens ainda mais bonitos no banheiro!

O organizador de banheiro garante mais espaço e organização no seu espaço Jevgenija Zukova

Passo a passo:

Para montá-lo, você precisará de dois pedaços de madeira 2 x 2 x 63 cm.

Com eles em mãos, faça três marcações: uma a 4 cm, outra a 20 cm e outra a 42 cm, e então é só colar (com cola instantânea) as prateleiras de 25 x 10 cm.

Parafuse cada uma das prateleiras no pedaço de madeira, vire a peça e faça a mesma coisa do outro lado.

Na parte de baixo, parafuse um quadradinho de 2 x 2 x 25 cm, faça três furos e parafuse puxadores de gaveta, que servirão para pendurar objetos.

Na parte de cima, parafuse duas peças de 4 cm em cada ponta de uma de 25 cm e depois cole no organizador.

Finalize com verniz e faça a fixação na parede do banheiro.

5) Luminária de palhinha

Que tal montar uma luminária cheia de estilo para sua sala? Para isso, você precisará de dois bastidores de 15 cm e um tecido que simula a palha.

As luminárias de palha dão um toque a mais de charme e elegância Getty Images

Passo a passo:

Divida os bastidores em dois círculos e provoque um desgaste para facilitar o encaixe da palhinha.

Corte a palha medindo 98 x 23 cm e faça um cilindro, circulando os bastidores com a palha e firmando por dentro e por fora.

Finalize cortando as rebarbas e passando cola dos dois lados.

Depois, meça duas cavilhas do tamanho certo do diâmetro do cilindro e parafuse as duas em paralelo, de um lado a outro do bastidor, mas com um pequeno espaço para passar os fios da luminária.

Então, passe os fios e os amarre nas cavilhas.

Por fim, faça a instalação, coloque a lâmpada e pronto!

