No mundo da decoração, nada entrega mais personalidade do que objetos e móveis retrô ou vintage. Porém, apesar de serem termos que representam um mesmo universo, pouca gente sabe que existem diferenças muito marcantes entre eles. É claro que ambos evocam o charme das décadas passadas, mas conhecer os detalhes de cada estilo faz toda diferença na hora de decorar sua casa.

A seguir, entenda o que significam o retrô e o vintage e como você pode usá-los para dar aquele toque especial ao seu lar.

Vintage

Vintage é um termo que se refere a objetos antigos em bom estado de conservação e que ainda são utilizáveis nos dias de hoje. O estilo se destaca por sua singularidade e história própria, abrangendo peças de diferentes décadas, geralmente entre 20 e 100 anos de duração.

Sua origem vem do inglês "vint", que significa uva, e "age", idade, inicialmente usada para descrever boas safras de vinho. Com o tempo, passou a ser associada a objetos antigos bem preservados e cheios de personalidade.

Como usar o estilo vintage na decoração?

O estilo vintage traz a magia de peças únicas e cheias de história, feitas para durar e que geralmente vêm de heranças familiares. Dentre as cores mais usadas, estão verde, vermelho, laranja, azul “Tiffany”, marsala, rosé e creme. Já os móveis geralmente têm formas arredondadas, são versáteis e podem se adaptar a qualquer ambiente.

Tons de verde é são ótimas opções para aplicar no estilo Vintage, principalmente em papéis de parede ou sofás Freepik

Para decorar com estilo vintage, vale a pena investir em papéis de parede, procurar tesouros na casa dos pais e avós, usar pôsteres de filmes ou bandas antigas, entre outros artefatos. Porém, tome cuidado para criar um equilíbrio entre os elementos, mantendo o ambiente confortável e cheio de personalidade.

Retrô

O estilo retrô traz de volta o charme das décadas de 1950 a 1970 com uma pegada moderna. Ao contrário do vintage, que usa peças autênticas da época, o retrô reinventa os clássicos com materiais como plástico e vinil, padrões ousados e formas geométricas inspiradas na era espacial.

Nesse sentido, é possível encontrar em lojas de decoração móveis com pés palito, cores vibrantes e uma mistura legal de elementos antigos e modernos. Até mesmo eletrodomésticos, como geladeiras e torradeiras, adotam esse visual retrô com tecnologia atual.

Como usar o estilo retrô na decoração?

Uma das grandes vantagens de usar o estilo retrô na decoração é a facilidade de compor um ambiente por completo ou complementar outros estilos, como o moderno.

Para começar, utilize cores vibrantes, como vermelho, amarelo, azul, laranja e turquesa, que se destacam na decoração e oferecem flexibilidade para ser combinado com outros estilos.

Esse sofá amarelo representa as cores vibrantes do estilo retrô, além de apresentar uma pegada moderna como os pés palito Freepik

Embora os móveis retrô não sejam os mesmos do estilo vintage, os pés palito são uma característica constante que adiciona um design encantador aos ambientes.

Entre os móveis mais destacados estão os aparadores, ideais para acrescentar charme discreto aos espaços, e as cadeiras e mesas, que incorporam aconchego e rusticidade com seus designs em madeira. Os racks e mesas laterais se encaixam facilmente em diversos estilos, enquanto os sofás retrô, com acabamento simétrico e linear, requerem complementos como almofadas para preservar o conforto.

Além dos móveis, itens decorativos como bicicletas, vitrolas e câmeras fotográficas são excelentes adições para complementar a decoração.

Saiba decorar usando os dois estilos

Na hora de planejar a decoração, não é preciso escolher entre o vintage e o retrô - na verdade, ambos podem ser combinados, misturando-os com outros estilos modernos. Sendo assim, você pode integrar móveis e objetos antigos junto com itens retrô para uma composição original.

Tanto o Vintage como o Retrô são estilos que podem acrescentar um toque a mais de estilo para o seu ambiente Freepik

Confira algumas dicas para criar um ambiente ainda mais harmonioso:

1) Defina um estilo principal

Quando pensar em decorar no estilo vintage ou retrô, escolha uma década e um estilo principal para guiar suas escolhas, como os anos 60, por exemplo.

2) Escolha peças que conversem com o estilo escolhido

Para criar um ambiente contemporâneo e aconchegante, uma ótima abordagem é mesclar objetos e móveis vintage ou retrô com peças modernas. Essa mistura cria um ambiente único, que combina o charme do passado com a funcionalidade dos objetos atuais.

3) Foco na harmonia: fique atento ao excesso de elementos

Evite encher seu espaço com móveis e objetos vintage ou retrô, pois pode deixá-lo apertado e com uma atmosfera antiga. Para equilibrar tudo, misture essas peças com móveis neutros e estampas com uma tonalidade em comum, o que vai ajudar a combinar diferentes padrões sem bagunçar o ambiente.

