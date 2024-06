Quando pensamos em casa, é normal que imaginemos as construções tradicionais de tijolo ou madeira. Mas e se surgisse no mercado uma alternativa econômica que pudesse ser até mesmo transportada de um terreno para outro?

É assim que funcionam as casas container, ideais para quem busca um lar personalizado e funcional. A seguir, você vai conhecer o conceito desse tipo de moradia, suas vantagens e como decorar os espaços para que fiquem totalmente aconchegantes.

Os preços de casas container podem variar bastante

O que são casas container?

As casas container são moradias feitas a partir de contêineres que antes eram usados para o transporte marítimo de mercadorias. Eles geralmente possuem comprimentos de 6 a 12 metros e estruturas que podem resistir por mais de 100 anos, principalmente devido ao aço, que assegura uma casa resistente e de baixa manutenção.

Vantagens de morar em uma casa container

As casas container têm ganhado popularidade devido à rápida construção, bom custo-benefício e sustentabilidade. Confira outras vantagens:

1) Pode ser personalizada

A construção de uma casa container permite abusar da criatividade na decoração. Você pode misturar estilos diferentes de móveis e decorar de uma maneira que combine com o seu gosto.

2) Pode ser transportada

Ao contrário das casas convencionais, a casa container pode ser transportada de um lugar para outro. Isso significa que você pode montar sua casa temporariamente em um terreno e depois levá-la para onde quiser, até mesmo para outra cidade ou estado.

A casa container pode ser transportada de um lugar para outro

Mas vale lembrar que isso requer um serviço profissional de transporte devido ao peso dos containers, claro.

3) Permite espaços integrados

As casas container podem ser vistas desde espaços compactos até projetos maiores, e a integração dos ambientes é uma das vantagens mais legais desses projetos: ela não só aproveita melhor o espaço como também cria sensação de amplitude nos cômodos. Isso significa mais conforto para os habitantes e mais liberdade na hora de decorar.

Quanto custa morar em uma casa container?

Os preços de casas container podem variar bastante. Modelos básicos podem ser adquiridos por valores entre R$6 mil e R$10 mil, mas eles demandam algumas modificações estruturais, o que encarece o orçamento. Para quem busca mais comodidade, existem modelos que variam entre R$25 mil e R$119 mil.

5 dicas para decorar uma casa container

Decorar uma casa container demanda uma dedicação especial. Confira algumas dicas interessantes para deixar o espaço com cara de lar:

1) Instale janelas e portas amplas

Instalar janelas e portas amplas é essencial para trazer luz natural e ventilação para dentro da casa. Isso não só economiza energia, reduzindo a necessidade de ar-condicionado e ventiladores, mas também torna o espaço mais arejado. Além disso, as portas de correr são perfeitas para economizar espaço.

2) Use um revestimento termoacústico

Containers são de aço, o que os torna sensíveis ao calor e ao frio. Por isso, é importante aplicar um bom revestimento termoacústico. Materiais como a lã não só mantêm a temperatura interna agradável o ano todo, mas também reduzem os ruídos externos.

3) Abuse da criatividade na decoração

A decoração é o que vai ajudar a transformar o espaço. Seja minimalista, retrô, clean, rústico ou industrial, seu estilo pode ser usado como referência na decoração da casa container. Ah, e não se esqueça de adicionar plantas em vasos e floreiras para trazer vida e frescor ao ambiente!

4) Use móveis planejados

Móveis planejados são perfeitos para otimizar o espaço em casas container. Estantes que dividem ambientes, mesas retráteis e camas que se guardam quando não estão sendo usadas são ótimos exemplos de como fazer um uso otimizado do espaço.

Economizar espaço é um dos principais pontos das casas containers

Móveis planejados são perfeitos para otimizar o espaço em casas container

Inspirada na decoração moderna das casas containers, separamos alguns itens que combinam perfeitamente com esse estilo de decorar e ainda são ideais para economizar espaço.

5 itens de decoração inspirados nas casas container



Para que você tenha uma experiência completa do que é uma casa container, separamos 5 itens que combinam perfeitamente com a decoração moderna desse ambiente

1) Estantes com 2 caixas

ESTANTE 128X128 C/2 CAIXAS CÉLULA Reprodução

Multifuncionais, as estantes da linha Célula permitem que você verticalize a organização do seu ambiente, crie composições personalizadas e otimize o uso de espaço de forma consciente e criativa. Compre a sua!

2) Cama com estrutura para escrivaninha

CAMA SISTEMA DE QUARTO INTEGRADO 88 CM COM ESTRUTURA PARA ESCRIVANINHA NEW LINK Reprodução

Pensado para otimizar o aproveitamento da área livre do ambiente, ele possui sistema de montagem que permite a instalação da escada e grade de proteção à esquerda ou à direita do móvel. Adquira aqui a sua cama!

3) Sapateira giratória com espelho

SAPATEIRA GIRATÓRIA COM ESPELHO GIRA Reprodução

Com design multifuncional, a sapateira Gira é uma ótima solução para quem busca manter o ambiente sempre organizado, sem deixar de lado a praticidade. Clique aqui e compre a sua!

4) Estante 3 portas escrivaninha

ESTANTE 3 PORTAS/ESCRIVANINHA 80 CM X 1,33 M LIN Reprodução

Com traços lineares, a coleção Lin oferece móveis acessíveis e práticos para compor diversos espaços da casa. Aproveite o preço!

5) Prateleira tripla

PRATELEIRA TRIPLA 64 CM X 38 CM X 15 CM POSTO Reprodução

Perfeitas para ambientes compactos, as prateleiras são grandes aliadas na hora de decorar. Adquira aqui!

