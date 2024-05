Em um mundo cada vez mais consciente da importância de preservar o meio ambiente, a construção de casas sustentáveis se tornou uma prioridade alinhada a um estilo de vida baseado no consumo responsável.

Se você compartilha dessa preocupação, mas não sabe por onde começar, chegou ao lugar certo: descubra, a seguir, o que é, quais as vantagens e os materiais certos para construir uma casa sustentável.

O que são casas sustentáveis?

Uma casa é considerada sustentável quando prioriza economizar recursos naturais em todas as etapas, desde a construção até os acabamentos e os sistemas elétricos e de água.

Criar uma casa sustentável que respeite o meio ambiente é possível graças ao uso de tecnologias e produtos obtidos de maneira ecologicamente correta. A arquitetura sustentável procura causar o menor impacto possível, utilizando materiais que ajudam a preservar o meio ambiente.

Para alcançar a durabilidade, a construção sustentável escolhe materiais resistentes e não descartáveis, além de reaproveitar materiais já existentes e contribuir para a redução de resíduos.

Como construir uma casa sustentável?

Criar uma casa sustentável não é algo difícil. Com planejamento e pesquisa, é possível descobrir diversas formas de transformar uma casa em um ambiente moderno.

Para começar, é preciso saber gerenciar resíduos, energia e água, de forma a preservar o meio ambiente, e usar os materiais certos de forma racional para isso.

Quais as vantagens das casas sustentáveis?

As vantagens das casas sustentáveis vão além da sustentabilidade: conforto, bem-estar, economia e praticidade são alguns dos benefícios gerados. Confira:

Qualidade de vida

Ao otimizar o uso dos recursos naturais, a proximidade com a natureza e a melhoria da qualidade do ar contribuem no conforto e no bem-estar dos moradores.

Menos impacto ao ambiente

Em uma casa sustentável, é possível reduzir o consumo de energia ou de água com sistemas inteligentes de captação de água e energia solar, por exemplo.

Redução de despesas e economia

As soluções sustentáveis geram economia não apenas na hora da compra de itens que saem mais baratos, mas também nas contas de água e energia.

Fazer menos manutenções na casa

Os materiais sustentáveis são de alta qualidade, reduzindo a necessidade de manutenção ao longo do tempo.

7 materiais ideais para a construção de casas sustentáveis

São diversos os materiais que podem ser utilizados na construção e decoração de uma casa sustentável. Confira algumas opções!

1) Sistemas elétricos e hidráulicos

Numa casa sustentável, é possível usar painéis solares para reduzir os gastos com energia, sistemas de captação da água de chuva, toldos para impedir a entrada de luz e janelas grandes que contribuem para a ventilação do ambiente.

2) Concreto reciclado

O concreto, composto de cimento, água, areia e brita que deve ser misturado com água, possui dois problemas: a extração de recursos naturais para seus componentes e seu descarte indevido.

No concreto reciclado, os resíduos da própria obra, frescos ou endurecidos, são reutilizados. Dessa forma, pedaços de cimento, tijolos e telhas são acrescentados à mistura.

3) Telhado verde

O telhado verde é uma estrutura feita com manta de PVC em base impermeabilizada para a instalação de plantas sobre o telhado, criando um jardim no topo do ambiente.

Além de ser uma opção ecológica e muito bonita, o telhado verde oferece isolamento térmico e acústico para o imóvel e reduz os custos com energia elétrica.

4) Vidro inteligente

O vidro inteligente conta com uma película de cristal líquido que reage à eletricidade: se acionado, o material varia de opaco a transparente, trazendo privacidade quando necessário. Dessa forma, é possível ganhar eficiência energética e melhorar a iluminação natural do ambiente.

5) Tijolos ecológicos

Excelente isolante acústico e térmico, o tijolo ecológico é produzido a partir de misturas, como compostos de areia, resíduos de construção, água e cimento. Não é necessário utilizar forno, já que é enformado em uma prensa hidráulica.

Além disso, há a opção do bloco de adobe, tijolo feito de barro, água e palha. Esses componentes permitem que sua produção seja realizada no próprio canteiro de obras, podendo ser aplicado em diversos projetos.

6) Madeiras sustentáveis

O processo de extração da madeira pode gerar muita degradação. O ideal é sempre comprar de fornecedores com certificados que comprovem a origem do material e a adequação a uma produção sustentável. Fique de olho!

7) Tintas sustentáveis

Diferente das tintas convencionais, as opções ecológicas são feitas de óleos e corantes encontrados na natureza. Ou seja, elas não contêm substâncias derivadas do petróleo ou de componentes sintéticos.

Dessa forma, elas se mostram sustentáveis da produção até o descarte, já que, nessa última fase, a tinta consegue se reintegrar ao ambiente sem prejudicá-lo.

E para deixar a sua casa ainda mais ecológica é essencial que seus móveis de decoração também sejam feitos de forma sustentável. Por isso, separamos 5 itens de decoração composto por materiais ecológicos.

5 itens de decoração feitos de materiais ecológicos

Veja a seguir 5 itens de decoração produzidos por materiais ecológicos.

1. Sofá em couro ecológico

Sofá 3 lugares Pub Reprodução

Pub conta com revestimento em couro, estrutura em madeira maciça de reflorestamento Eucalipto, MDP, molas e percintas elásticas com espuma D28; matérias-primas e acabamentos que garantem a resistência, a durabilidade e o conforto ideais para o dia a dia. Compre o seu!

2. Banco de madeira ecológica

Banco 3 Lugares Ares Reprodução

Resistente e fácil de ambientar, ele serve como banco extra na hora de receber os amigos e familiares e dividir ambientes conjugados. Este móvel é confeccionado com matérias-primas naturais que, por serem 'vivas', possuem suas próprias características, marcas, veios e nós. Todos os sinais e efeitos fazem com que cada peça seja única. Adquira aqui o seu!

3. Mesa de madeira reflorestada

Mesa 1,68 m com 2 bancos Niara Reprodução

Uma coleção repleta de referências que enriquecem o décor da sua casa com personalidade e muito significado.Com desenho autêntico,a linha Niara é uma ótima opção para salas de jantar ou varandas amplas.Resistente, é desenvolvida em madeira maciça de reflorestamento Pinus Elliottii, possui base pintada e detalhes desgastados que conferem originalidade e design único a cada peça. Invista na sua mesa!

4. Cadeira produzida com matérias-primas naturais

Cadeira com palhinha Ares Reprodução

Com desenho inspirado nos móveis dos anos 50 e assinado com exclusividade pelo designer Bruno Faucz, a cadeira Ares é uma ótima escolha para cozinhas e salas de jantar. Confeccionado com matérias-primas naturais. Clique aqui e compre a sua!

5. Sapateira feita com madeira reflorestada

Sapateira/ banco 1 porta basculante Colina Reprodução

Prática e discreta, a sapateira/banco Colina é a escolha certa para servir de ponto de apoio para a troca de sapatos de quem entra ou sai de casa. Colina é desenvolvida em madeira maciça reflorestada Pinus Elliottii tingida e está disponível nas cores: amêndoa e no acolhedor tom nozes; matéria-prima e acabamentos que valorizam a beleza natural dos veios da madeira maciça. Compre a sua!

Quer mais dicas relacionadas a decoração?

Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!

Continue lendo nossas matérias: Casa pequena? Veja como ganhar espaço usando móveis multifuncionais