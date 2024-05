Quando se fala em decoração, lidar com ambientes pequenos pode ser um desafio, já que se torna necessário aliar conforto e praticidade sem deixar os espaços cheios de móveis ou itens decorativos. Mas e então, como fazer essa matemática dar certo?

Para isso, existe uma solução: para manter os espaços tanto funcionais quanto confortáveis, muitas pessoas estão aderindo aos móveis multifuncionais, que reduzem a necessidade de compra de muitos itens e ajudam no aproveitamento total do espaço.

Você já ouviu falar neles? A seguir, confira as vantagens de utilizar os móveis multifuncionais e veja algumas opções incríveis para sua casa ou escritório.

Primeiramente, o que são móveis multifuncionais?

Os móveis multifuncionais são uma solução e tanto para pequenos espaços e surgem como uma forma inteligente de aproveitamento dos ambientes, tudo sem abrir mão do conforto e da praticidade. Isso porque esse tipo de móvel costuma ter mais de uma função, ajudando a otimizar o espaço de um jeito moderno e prático.

Quais as vantagens dos móveis multifuncionais para espaços pequenos?

Além do melhor aproveitamento dos espaços, os móveis multifuncionais oferecem diversos benefícios. Conheça:

Economia



Apesar de os móveis multifuncionais terem um valor um pouco mais alto do que os convencionais, eles ajudam a reduzir a quantidade de móveis que serão comprados.

No fim das contas, você investirá em um móvel inteligente para não precisar gastar o dobro com mais um item.

Eficiência



Os móveis multifuncionais trazem modernidade e eficiência na organização do espaço, além de entregar um design interessante para o ambiente.

Conforto



Espaços menores não devem ser sinônimo de desconforto. Por isso, os móveis multifuncionais podem ajudar no bem-estar dos moradores ou frequentadores de um ambiente, valorizando a circulação e a iluminação locais.

Versatilidade



No mercado, é possível encontrar móveis multifuncionais para todos os cômodos de um ambiente - sala, quarto, cozinha, banheiro e até lavanderia podem ser otimizados, tanto em locais residenciais quanto empresariais.

Confira 5 formas de usar móveis multifuncionais no seu lar

Confira as diversas formas de usar os móveis multifuncionais no seu ambiente de acordo com cada cômodo:

Para os quartos



Além do armário embutido, existem outras formas de otimizar o espaço dos quartos. Para substituir as camas altas e espaçosas, as camas com estantes e gavetas ou as bicamas são soluções modernas e práticas.

Veja essas opções de camas ideias:

Cama de solteiro alta com 4 gavetas 88 cm Joker Reprodução

Camas com ótima relação custo x benefício que permitem transformar o quarto de crianças e adolescentes em espaços versáteis e multifuncionais. Compre a sua!

Cama/sofá c/ cama inferior Skand Reprodução

Cama ideal para lugares pequenos. Adquira a sua!

Para a cozinha



A cozinha é um dos principais pontos de uma casa e, por isso, é necessário manter sua circulação sem comprometer a disposição dos armários.

Nesse cômodo, aposte em móveis planejados e organizadores. Além disso, é possível trocar as cadeiras da mesa por banquetas, que são mais fáceis de guardar após o uso, e colocar o cesto de lixo dentro do armário.

Veja esse exemplo de banqueta perfeita para sua cozinha!

Banco alto Prosa Reprodução

É uma ótima escolha para compor cozinhas e bares residenciais. Invista na sua banqueta!

Para a lavanderia



Os eletrodomésticos e equipamentos que integram uma lavanderia costumam ser bem grandes e, portanto, não há muito o que fazer. Porém, caso seja possível, use um varal dobrável e coloque o cesto de roupas dentro de uma gaveta do armário para deixar o ambiente mais organizado.

Para a sala



A sala de estar da nossa casa é sinônimo de conforto e aconchego. Para que ela fique ainda mais espaçosa, use móveis com baú para guardar itens, troque a mesa de jantar por um aparador e aproveite o painel da televisão como estante. Além disso, use iluminação natural e espelhos para dar a impressão de ambiente ampliado.

Veja o aparador que separamos para esse ambiente:

Aparador 1,20 m X 40 m Alentejo Reprodução

O aparador é peça-chave na decoração e pode ser uma boa escolha para compor halls, salas de estar e jantar com atmosfera regional. Compre o seu aqui!

Para o banheiro



Além de armários planejados, no banheiro é possível usar nichos, armários de canto e prateleiras para guardar itens de higiene e beleza.

Veja essa opção:

Armário com espelho e nicho 2 portas 77 cm Lined Up Reprodução

Fundamental para a organização e aproveitamento de espaço, é a solução ideal para banheiros e lavabos de diversos tamanhos e configurações. Clique aqui e compre o seu!



Quer mais dicas relacionadas a decoração?

Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!

