Avon e Pinterest lançam coleção tendência cherry

A estética cereja-vermelha, apontada pelo Pinterest como uma das principais tendências de beleza para 2025, acaba de ganhar uma coleção exclusiva em parceria com a Avon. A Coleção Reds aposta na força da cor símbolo da cereja mania, tendência impulsionada por millennials e pela Geração Z. A proposta é unir maquiagem, moda e atitude em produtos pensados para looks impactantes — e usáveis.

A linha, lançada em edição limitada, inclui uma paleta de sombras com acabamentos variados, duas novas cores dos batons Power Stay 16h e seis novas tonalidades do Lápis Delineador em Gel Power Stay.

Todos os produtos já estão disponíveis para compra, com preços que variam entre R$ 49,99 e R$ 109,90. O Estado de Minas recebeu os produtos, testou as makes e conta tudo sobre elas a seguir.

Paleta Ultra Color The Red One (R$ 109,90)

Com embalagem que lembra o visual do eterno David Bowie (1947-2016), a paleta conta com nove tons com acabamentos glitter, matte e shimmer. As sombras têm cobertura leve, mas são fáceis de construir em camadas, permitindo controle da cor e do esfumado. Com isso, dá para usar tanto no dia a dia quanto à noite.

Paleta The Red One Avon

Apesar da fórmula não apresentar ingredientes especialmente inovadores, a performance agrada. A sombra é mais dura e esfarela pouco. Além disso, são fáceis de aplicar e se misturam bem. Os tons glitterados aderem melhor com o dedo do que com pincel, e o toque das sombras é suave, sedoso.

Para quem deseja entrar na tendência cereja-vermelha com sofisticação ou apenas adicionar um toque de cor vibrante a produções clássicas, essa é uma paleta versátil, com preço compatível ao praticado por outras marcas nacionais — e a confiabilidade da Avon, que tem tradição em maquiagem no Brasil.

Batons Power Stay 16h (R$ 49,99, preço médio)

Os batons líquidos da linha Power Stay já são conhecidos por sua longa duração — e as novas cores seguem essa proposta, com acabamento totalmente matte após a secagem. O tom Nude Iluminado é um cereja com glitter dourado que, ao ser friccionado nos lábios, revela um brilho multidimensional. Já o Toda Nude Cobre entrega um marrom opaco mais sóbrio, ideal para o dia a dia.

Batons Power Stay, nas cores Nude Iluminado e Toda Nude Cobre Avon

Ambas as versões têm textura mais grossa e são ligeiramente pegajosas antes da secagem completa. Após esse tempo, ficam confortáveis nos lábios, apesar de poderem realçar a secura natural da boca. A dica é caprichar na hidratação nos lábios e investir no lipcare.

A parte mais chata é a hora de demaquilar. A remoção exige demaquilante bifásico ou óleo, e mesmo assim pode dar trabalho. Na fórmula, predominam silicones, ceras sintéticas e pigmentos estáveis, comuns em produtos de longa duração.

No geral, a promessa de 16 horas de fixação se cumpre com folga, e o preço é acessível considerando a tecnologia de fixação. Apesar disso, o mercado já conta com concorrentes de performance semelhante — que esta reportagem não testou.

Lápis Delineador em Gel Power Stay (R$ 45,99)

Outro produto que não é novo, mas ganhou mais tonalidade é o lápis delineador em gel da Power Stay, que promete 24 horas de duração. Os novos tons são: Marsala, Branco, Marrom Dourado, Rubi Vivo, Azul Cobalto, Brilho Dourado

Macios, pigmentados e fáceis de aplicar, os lápis delineadores dessa linha têm textura cremosa que parece "derreter" na pele. Podem ser usados como delineador, na linha d’água ou esfumados na pálpebra. Após a aplicação, secam rápido e não transferem nem borram — mesmo em situações de suor ou lágrimas.

Lápis delineador em gel Power Stay, na cor Rubi Vivo Avon

Embora a Avon prometa até 24 horas de duração, o tempo não foi testado integralmente, mas o desempenho em horas prolongadas já impressiona. Assim como os batons, são difíceis de remover sem demaquilante oleoso. A fórmula traz polímeros resistentes à água e ingredientes que garantem a aderência prolongada da cor.

A combinação de longa duração, variedade de tons e preço competitivo reforça que este é um produto de alta performance, com bom custo-benefício — ainda que existam produtos similares no mercado.

Vale a pena?

A linha não traz fórmulas revolucionárias, mas acerta em cheio na entrega. A duração dos produtos impressiona e o acabamento é bonito e versátil. É uma tecnologia que realmente cumpre o que promete — e com preço acessível, considerando os concorrentes do mercado nacional.

Sim, existem outras marcas com propostas semelhantes (especialmente no segmento de longa duração). Mas os produtos são boas opções para quem quer entrar na tendência cereja sem medo de borrar no meio do caminho.