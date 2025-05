So Jelly: lançamento da Ruby Kisses aposta na tendência Clean Girl

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A estética “Clean Girl”, marcada por um visual leve, natural e aparentemente sem esforço, segue firme como uma das principais tendências de beleza do momento. Apostando nesse visual, a Ruby Kisses lançou o So Jelly, cinco cores de hidratantes labiais (ou lip balms) de cor translúcida e proposta divertida.

Focando em um público jovem e adepto de uma rotina de beleza descomplicada, o balm entrega brilho natural, um toque de cor sutil e aromas doces que remetem a sobremesas e bebidas queridinhas. Tudo isso em uma embalagem divertida, moderna e colecionável.

A proposta é parecida ao do Carmed, lip balm queridinho do público do TikTok. A principal diferença está nas cores, já que a maioria das versões do produto famoso não dão cor aos lábios. A reportagem do Estado de Minas recebeu as cinco cores do So Jelly e conta todos os detalhes.

Textura jelly e brilho na medida

A principal promessa do So Jelly Lip Balm está na textura gelatinosa, que desliza com facilidade nos lábios, sem ficar pegajosa. O acabamento é brilhante na medida certa, ideal para quem busca um efeito fresh e saudável — o famoso “acordei assim”, que domina os tutoriais da estética Clean Girl no TikTok.

Apesar do brilho, o produto não é "melequento" e tem aplicação confortável, com um aplicador anatômico em bisnaga que dosa bem a quantidade. É uma opção prática para o dia a dia, fácil de retocar e que pode ser usada sozinha ou como acabamento por cima de batons.

Um dos grandes trunfos da linha está nos “sabores”, que se destacam pela fidelidade ao aroma prometido. O cheiro adocicado não é enjoativo, e o leve sabor também conversa com as fragrâncias.

O So Jelly está disponível em cinco versões:

Vanilla: transparente, ótimo para acabamento ou proteção básica;

Berry: rosado, com vibe de frutas vermelhas;

Cherry: avermelhado leve, que dá ar de saúde;

Coffee: marrom claro, ajuda a criar ilusão de volume;

Chocolate Cookie: marrom mais intenso, com pegada misteriosa.





As cores são translúcidas e suaves, entregando apenas um leve toque nos lábios. Nada exagerado — ideal para quem gosta de uma make natural com um toque de diversão.

A cor é bem sutil, lembrando um lip tint. A fixação é semelhante a de um gloss, precisando de retoques ao longo do dia – o que é fácil de fazer, por conta do aplicador.

Além de funcional, o So Jelly Lip Balm aposta no apelo visual. A embalagem colorida é pensada para virar item de coleção, e a proposta do press kit de usá-lo como chaveiro reforça o apelo jovem. É aquele tipo de produto que dá vontade de deixar à mostra — seja no nécessaire, no espelho ou pendurado na mochila.

Ingredientes hidratantes

A fórmula traz uma seleção interessante de ingredientes hidratantes, como:

Óleo de semente de jojoba;

Manteiga de karité;

Manteiga de murumuru;

Óleo de rícino;

Ácido hialurônico;

Vitamina E (acetato de tocoferol).





Embora a composição seja rica em ativos que cuidam dos lábios, o efeito hidratante é leve — mais voltado para manutenção do viço do que para tratar ressecamento severo. Portanto, não é o produto ideal para quem busca um balm potente para regenerar os lábios.

Vale a pena?

O So Jelly Lip Balm é uma opção interessante para quem busca um produto com visual moderno, cheiro gostoso e efeito glow discreto. Não substitui um balm potente de tratamento, mas cumpre bem o papel de hidratar levemente e dar aquele charme a mais na make.

Funciona bem sozinho ou por cima do batom, e deve agradar especialmente ao público adolescente e jovem adulto, que valoriza produtos bonitos, versáteis e com estética divertida.

O preço de cada cor é R$ 38,49. O valor é quase o dobro da média dos Carmeds encontrados à venda na internet, que custam cerca de R$ 15. Mas, para quem quer dar um toque de cor, a Ruby Kisses é a melhor opção.