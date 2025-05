De olho nos neutros, Quem Disse, Berenice? lança paletas multifuncionais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

De olho na estética “clean girl”, que valoriza looks neutros e com pouca cor, a Quem Disse, Berenice? lançou recentemente as Mini Paletas Multifuncionais nas versões Roselelê e Nudete. A proposta é unir praticidade e sofisticação, prometendo facilitar a rotina de maquiagem com cores neutras, texturas versáteis e um design compacto que cabe em qualquer necessaire.

Mas será que o produto cumpre o que promete? A reportagem do Estado de Minas recebeu as paletas e testou por duas semanas para dar o veredito. Confira a seguir.

A Quem Disse, Berenice? – empresa do grupo Boticário – levanta a bandeira da maquiagem descomplicada, em que não existem regras para se achar bonita. As novas paletas apostam no retorno dos visuais clássicos — especialmente os esfumados em tons neutros — e no desejo crescente por produtos multifuncionais. Cada paleta conta com quatro sombras matte, um iluminador e um blush acetinado degradê, que pode ser usado como blush ou iluminador, com intensidade ajustável.

Desempenho: pigmentação, acabamento e usabilidade

As paletas possuem uma proposta semelhante: com quatro tons que conversam com a cartela dos nudes, uma cor mais dourada e outra mais rosada. No entanto, a Nudete aposta em marrons quentes, versáteis para peles de fundo amarelado.

Já a Roselelê transita do salmão ao vinho, com forte fundo avermelhado (portanto, também é quente). Nenhuma das paletas traz tons inéditos ou imperdíveis, mas tem diversas possibilidades de combinação que vão agradar desde as mais românticas até as mais modernas.

Swatches da paleta Roselelê

Nos testes realizados, as paletas se mostraram bem pigmentadas e fáceis de esfumar. As sombras matte são ótimas para o dia a dia, com tons usáveis e discretos, mas com opções mais escuras que vão funcionar bem para ocasiões à noite. Já as cores com brilho (especialmente na versão Roselelê) fogem um pouco dos neutros, chamando mais atenção. Por isso, para as mais básicas, elas devem funcionar melhor em maquiagens para eventos formais. Por outro lado, para festas ou baladas, pode faltar um tom realmente impactante.

Ingredientes e formulação

As paletas da QDB contam com uma fórmula que prioriza textura suave e aderência à pele. Entre os principais ingredientes estão a mica e fluorflogopita sintética, que garantem brilho e acabamento sedoso para os tons shimmer. Já a dimeticona dá um toque aveludado para as sombras matte, melhorando a capacidade de esfumar.

A fórmula ainda conta com acetato de tocoferila – a vitamina E. Apesar de ser conhecida por sua ação hidratante, não está em quantidade suficiente para tornar a paleta um produto de cuidado com a pele. Por isso, como toda maquiagem, é preciso ser removida com demaquilantes apropriados antes de dormir.

Os corantes e conservantes – como em toda make — podem causar irritação em peles sensíveis. Por isso, é melhor testar antes de usar.

Vale a pena?

As Mini Paletas Multifuncionais da Quem Disse, Berenice? são uma ótima opção para quem está começando no mundo da maquiagem ou busca um produto versátil e fácil de usar. Não são paletas com cores inovadoras, mas entregam o que prometem: usabilidade, praticidade e boa performance tanto nos olhos quanto na pele.

Com preço sugerido de R$ 92,90, elas são ideais para quem quer levar poucos produtos na bolsa do dia a dia ou na necessaire de viagem, sem abrir mão de um look completo e harmônico.

Ao contrário da maior parte das paletas multifuncionais do mercado brasileiro, a Quem Disse, Berenice? Foca no look completo e não somente na pele, com opções apenas para blush, iluminador e bronzer / contorno.

Uma outra opção que segue a proposta é a paleta multifuncional Minha Flor de Açucena, da Dalla Makeup, que também já foi testada pela reportagem. Ela conta com 10 tons multifuncionais que podem ser usados no rosto e nos olhos. O preço no site da marca é R$ 86,90.

A paleta da Dalla tem proposta mais romântica e acabamento suave, ideal para visuais delicados. A da QDB, por outro lado, entrega maior praticidade em um produto compacto, com espelho incluso, facilitando os retoques ao longo do dia.