O Boticário transforma body splashes em arte e lança livro de colorir

Misturando criatividade, autocuidado e tendências virais das redes sociais, O Boticário acaba de lançar seu primeiro livro de colorir: Boti Splashes. A novidade une duas paixões que conquistaram as gerações Z e Alpha - os body splashes da linha Cuide-se Bem e a prática relaxante de colorir - em uma experiência inédita, sensorial e colecionável.

Com ilustrações exclusivas inspiradas nas embalagens icônicas de fragrâncias como Deleite, Nuvem, Pessegura e Boa Noite, o livro reflete o novo comportamento dos consumidores jovens, que desejam mais do que produtos: buscam experiências criativas e compartilháveis.

O movimento também acompanha o crescimento expressivo desses dois mercados - os livros de colorir já venderam mais de 150 mil cópias entre dezembro de 2024 e março de 2025, enquanto os body splashes da marca tiveram um salto de 154% na receita em 2024, segundo dados da Nielsen Bookscan e Circana, respectivamente.

A proposta vai além da perfumaria. "Transformamos insights potentes das redes em uma experiência concreta e alinhada com nossos valores e nossos produtos mais amados", destaca Carolina Carrasco, diretora de Branding e Comunicação do Boticário.

A campanha é assinada pela agência Publination e conta com a participação de influenciadores como Lucas Medeiros, referência em conteúdo de pintura no Brasil, além de nomes como Bru Piccoli, Wemily Ferreira, Carol Mamprin e Laura Mendonça, que amplificam a ação com press kits exclusivos.

Para os consumidores, a participação também está garantida: é possível baixar gratuitamente as 30 ilustrações do Boti Splashes no blog da marca e compartilhar a experiência nas redes sociais. Já as fragrâncias da linha Cuide-se Bem continuam disponíveis no e-commerce, nas lojas físicas, no app do Boticário e também via WhatsApp, pelo número 0800 744 0010.

Entre os destaques da coleção estão:

Deleite: fragrância suave com 91,7% de ingredientes naturais.

Boa Noite: aroma floral musk relaxante, com 93,6% de ingredientes naturais.

Nuvem: sensação de frescor e leveza com 94,1% de ingredientes naturais.

Pessegura: toque doce e frutado com 90,7% de ingredientes naturais.

O lançamento do livro de colorir reafirma o posicionamento do Boticário como uma marca inovadora, conectada com seu público e com as transformações culturais que moldam o consumo contemporâneo.

