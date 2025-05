A nova paleta de maquiagem da Kylie Jenner é linda, mas vale os R$399?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em março de 2025, a Kylie Cosmetics, marca de Kylie Jenner em parceria com o Grupo Coty, oficializou sua presença no Brasil com o lançamento da Smokey Palette, uma paleta de sombras pensada para quem ama olhos marcantes, esfumados sofisticados e tons frios com acabamento profissional. Disponível com exclusividade na Sephora, o produto chega por R$399, posicionando-se no segmento premium.

O preço é salgado, mas vale a pena? A reportagem do Estado de Minas recebeu a paleta e conta tudo a seguir.

Primeiras impressões: design e proposta

A embalagem é robusta, feita em plástico resistente com acabamento opaco e elegante, e inclui espelho interno de boa qualidade – um ponto positivo para quem valoriza praticidade e sofisticação na hora da maquiagem. Com 10 sombras, a curadoria de cores foi pensada para criar desde visuais sutis até looks dramáticos e noturnos, todos com uma estética mais rocker e moderna.

A Smokey Palette oferece uma cartela coesa e versátil de tons frios, em três acabamentos diferentes: matte, cintilante e metálico. Veja o descritivo das cores:

Amostra de cores da paleta em diferentes tons de pele Kylie Cosmetics

Mist – creme pálido matte: ideal para iluminar o arco da sobrancelha ou selar o corretivo





Muse – marrom claro frio matte: ótimo para transição no côncavo





Stellar – champanhe claro cintilante: funciona bem no canto interno e na pálpebra móvel





Coal – marrom escuro frio matte: perfeito para profundidade no canto externo





Moon – taupe cintilante: um tom sofisticado, ideal para pálpebras ou esfumados metálicos





Fog – cinza claro matte: ótimo para criar bases frias ou misturas modernas





Aluminum – prata transparente metálico: mais translúcido, ideal para acabamento ou layering





Gunmetal – carvão cintilante: tem brilho sutil, ótimo para um smokey eye elegante





Ash – cinza escuro matte: clássico e neutro





Snooze – carvão matte: pigmentado e profundo, ideal para delineados esfumados ou escuridão dramática





Textura, pigmentação e esfumabilidade

As sombras são realmente muito macias ao toque, quase cremosas, o que garante pigmentação intensa com uma só aplicação – especialmente os tons matte e cintilantes. E sem qualquer tipo de primer ou base de sombras. A esfumabilidade é excelente: mesmo tons escuros como Snooze e Ash se mesclam facilmente, sem manchar ou "engessar".

As cintilantes, como Moon e Stellar, têm partículas finas que refletem bem a luz e funcionam melhor quando aplicadas com os dedos, o que ajuda a intensificar o brilho e a aderência. Com pincel, a entrega é boa, mas não tão impactante quanto com a aplicação direta.

Um ponto de atenção: por serem sombras com textura leve e macia, elas esfarelam um pouco na paleta e na aplicação. Isso pode gerar sujeira se a pele estiver feita, especialmente com os tons mais escuros. A dica é selar bem a área ou começar pelos olhos.

Análise da fórmula

Segundo a marca, a paleta é vegan e clean – ou seja, livre de ingredientes como parabenos, ftalatos e fragrâncias sintéticas agressivas. A fórmula não possui nenhum destaque negativo, utilizando ingredientes comuns em maquiagens de boa qualidade.

A ausência de fragrância forte e conservantes agressivos também torna a paleta uma boa escolha para quem tem olhos sensíveis.

Vale a pena?

A Smokey Palette é uma excelente opção para quem busca um produto sofisticado, versátil e de fácil uso, com acabamento profissional. A seleção de cores é inteligente, permitindo looks completos apenas com essa paleta – tanto para o dia quanto para festas ou eventos à noite. O design luxuoso e a fórmula limpa são diferenciais que justificam, em parte, o investimento.

No entanto, seu valor de R$399 pode ser um impeditivo para muitas pessoas. Para quem busca algo mais acessível, a Paleta New York by Pri Lessa, da Catharine Hill, pode ser uma alternativa interessante: custa R$169,90, tem pegada semelhante (tons neutros e frios) e oferece 12 cores. A performance não foi testada para esta resenha, mas é uma opção nacional com proposta parecida.

A Smokey Palette é linda, funcional e eficiente, especialmente para quem ama um esfumado com personalidade. A qualidade da fórmula, a facilidade na aplicação e o acabamento das sombras justificam a fama da Kylie Cosmetics. Apesar de não ser um item indispensável, é um investimento que vale a pena para quem quer elevar o nível da maquiagem de olhos com praticidade e elegância.