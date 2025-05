Kylie Jenner sofre com perrengue chique após Met Gala

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A empresária e influenciadora Kylie Jenner compartilhou um momento de aperto que enfrentou após o Met Gala, na segunda-feira (5/5). A irmã mais nova das Kardashians passou uma espécie de cola nos pés para não cair no tapete azul, mas acabou com os sapatos presos na pele.

Segundo Kylie, para não cair nas escadarias no Met, o Metropolitan Museum of Art, em Nova York, ela contou que seguiu uma sugestão de Maximilian Davis, Diretor Criativo da Ferragamo. “Max me disse para colar meus sapatos nos meus pés”, contou.

Sem conseguir tirar os sapatos sozinha, Kylie pediu ajuda para sua equipe. Ela chegou a utilizar sprays para facilitar o processo – o que parece não ter funcionado. “Agora meus pés estão presos nos sapatos, ow!”, disse a dona da Kylie Cosmetics nos stories do Instagram.

Em uma postagem seguinte nos stories do Instagram, Kylie Jenner contou que ela e sua equipe finalmente conseguiram remover os saltos, sem dar explicações de como aconteceu. Na sequência, ela compartilhou uma foto dos pés descalços. “Eles estão bem”, escreveu.

O Met Gala 2025 teve como tema “Superfine: Tailoring Black Style” (Superfino: A Alfaiataria do Estilo Negro, em tradução livre). De acordo com o museu, a ideia era explorar o papel do estilo sartorial na formação de identidades negras, focando-se no surgimento, significado e proliferação do dândi negro – movimento estético e identitário caracterizado, geralmente, por peças de alfaiataria e muita elegância.

Para a noite especial, Jenner usou um longo feito sob medida pela Ferragamo. Em tom de cinza, com bordados aplicados e corset em tule, o vestido desenhava sua silhueta e terminava em uma maxifenda generosa. A empresária chegou ao evento acompanhada pelo estilista da marca – o mesmo que aconselhou a usar a cola.