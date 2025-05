Chico Bento e gravidez de Rihanna: veja os memes do Met Gala 2025

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Vários famosos do mundo da cultura, da moda e do esporte desfilaram no tapete azul do Met Gala 2025. O evento foi realizado nessa segunda-feira (5/5), no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, os looks mais ousados inspiraram diversos memes. É o caso de Bad Bunny, que foi comparado com o personagem Chico Bento, de Maurício de Sousa. Já Rihanna chamou atenção com o anúncio da sua terceira gravidez.

Com o tema "Superfine: Tailoring Black Style", o evento deste ano prestou homenagem ao estilo masculino negro e marca um momento histórico: esta é a primeira exposição do Costume Institute totalmente dedicada à moda masculina desde 2003, quando foi apresentada a mostra “Men in Skirts”.

Vestido com um terno marrom da Prada, luvas cravejadas de cristais e um chapéu pava reinterpretado em tecido, Bad Bunny apostou em uma produção que homenageia suas raízes porto-riquenhas. A proposta era sofisticada e cheia de simbolismo, mas o público online viu outra coisa: as comparações com o personagem Chico Bento dominaram as redes. Teve até quem fizesse a previsão de que o cantor estrelaria o live-action do filme “Chico Bento e a goiabeira maraviósa”.

Já Rihanna chegou com um terninho impactante, que evidenciou a barriga de sua terceira gestação. A confirmação foi um balde de água fria nos fãs, que especularam a possibilidade de um show da artista na praia de Copacabana em 2026. “Não vai ter Rihanna em Copacabana, mas vai ter Rihanna na maternidade”, escreveu um perfil.

Outros nomes também entraram na roda dos memes. Colman Domingo chamou atenção ao chegar no tapete azul com uma capa azul royal plissada assinada pela Valentino, em homenagem ao jornalista de moda André Leon Talley. Mas o que estava por baixo da capa virou o grande assunto: um terno xadrez com lenço de bolinhas que foi comparado ao visual do cantor Falcão.

Teyana Taylor, por sua vez, escolheu um look de alfaiataria vermelho com ombreiras marcadas e uma capa acolchoada que trazia a inscrição Harlem Rose. A ideia era exaltar suas origens e referências culturais, mas o público não demorou a enxergar semelhanças com Lady Danbury, da série Bridgerton. A conexão entre elegância e estética de época gerou uma onda de memes com montagens que misturam realeza e street style.

Veja mais memes:

Simplesmente as pessoas comparando o Colman com o Falcão francamente eu amei o look pic.twitter.com/oEgsiMyZlt — Thereza Chammas (@Fashionismo) May 5, 2025

Esse look igualzinho da senhora la em bridgerton https://t.co/OHWFcyuGEF — isa WRLD ???? D-95 (@crookedseven) May 6, 2025

a shakira de glinda pic.twitter.com/KODtsjnfyy — luscas (@luscas) May 6, 2025

o look da zendaya igual a pepita vestida de zé pelintra #MetGala pic.twitter.com/IhQW9v6Bo8 — webdivo nettinho (@webdivonettinho) May 5, 2025

Aparentemente o Barry Keoghan estava a caminho do Vaticano para o Conclave e acabou chegando no #MetGala. pic.twitter.com/9ySXQ65wG2 — POPTime (@siteptbr) May 5, 2025

Imagina não ter um ângulo ruim. #MetGala pic.twitter.com/nmMgYii85o — Sir Lewis Hamilton BR ????? (@LewisHamiltonBR) May 5, 2025

Disseram que a Rihanna quer superar o público do Gagacabana colocando 2.2 milhões de filhos no mundo pic.twitter.com/h9BIREwYHb — dr. linus (@gabrielbandeir_) May 5, 2025

CHEGOU! Camila Loures acaba de chegar no #MetGala pic.twitter.com/aDnRslWVvy — acervo camila loures (@acervocloures) May 5, 2025