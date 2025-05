Met Gala 2025: veja o que os famosos usaram no tapete azul

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O tapete vermelho — dessa vez substituído pelo azul — mais aguardado do mundo da moda brilhou mais uma vez. Nesta segunda-feira (5/5), o Met Gala 2025 tomou conta das escadarias do Museu Metropolitano de Arte de Nova York com seu desfile anual de glamour, criatividade e luxo. A cerimônia beneficente — que arrecada fundos para o Costume Institute do museu — começou às 19h (horário de Brasília) e reuniu alguns dos maiores nomes da cultura pop, da moda e do esporte.

Com o tema "Superfine: Tailoring Black Style", o evento deste ano presta homenagem ao estilo masculino negro e marca um momento histórico: esta é a primeira exposição do Costume Institute totalmente dedicada à moda masculina desde 2003, quando foi apresentada a mostra “Men in Skirts”.

A nova exibição mergulha nas nuances da alfaiataria, da identidade e da expressão por meio da moda preta, revelando como a indumentária masculina tem sido um veículo de afirmação cultural e estilo ao longo das décadas.

Os anfitriões da noite são o produtor musical Pharrell Williams, o rapper A$AP Rocky, o ator Colman Domingo e o piloto Lewis Hamilton dividiram o posto de co-anfitriões, enquanto o astro do basquete LeBron James é co-presidente honorário do evento.

Dentre os convidados que já se destacaram no red carpet, estão os próprios Colman Domingo e Lewis Hamilton — que esbanjaram estilo em visuais sob medida com cortes estruturados e tecidos nobres. A influenciadora Emma Chamberlain, presença constante e queridinha da internet, mais uma vez mostrou domínio fashion com um look que mesclava referências clássicas e toques contemporâneos.

Teyana Taylor impressionou com sua presença forte e visual escultural, enquanto Pharrell e sua esposa Helen Lasichanh optaram por uma elegância minimalista, que não passou despercebida.