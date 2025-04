Roupas com alma

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Em todas as coleções lançadas, a B.Bouclé busca trazer o inusitado, seja por meio de bolsos gigantes ou pregas improváveis. O mais recente lançamento, a coleção de outono-inverno 2025, reforçou ainda mais o caráter inovador e criativo da marca.

Em muitas das peças da coleção, é possível ainda notar a influência oriental da marca Márcio rodrigues/divulgação



A coleção Movimento, segundo Bárbara Maciel, fundadora e diretora-criativa da B.Bouclé, veio para reafirmar a identidade da empresa. “É uma coleção que tive certeza que retrataria a essência e a alma da marca, eu queria uma coleção corajosa”, comenta.



Tendências com identidade

Embora tenha apostado no marrom, por exemplo, que é uma tendência do mercado de moda global, a paleta de cores, os tecidos e a modelagem da marca buscam sempre seguir na contramão do que se enxerga em outras confecções. “Costumamos brincar que quando o representante fala que a cor ou o tecido está saindo muito, escolhemos logo uma outra opção”, comenta Bárbara.

Coleção outono inverno 2025 - B.Bouclè Márcio Rodrigues/divulgação



O paetê foi outra aposta corajosa da marca, que não costuma trabalhar com esse tecido. Em uma calça, saia e kimono, os paetês aparecem em acabamento fosco e tonalidades sóbrias e discretas, como o rosé. O objetivo é que essas peças possam ser usadas, inclusive, combinadas a itens básicos no dia a dia. “O paetê fosco e maior desconstruiu uma imagem que tínhamos do tecido e resultou em uma peça descolada”, explica a fundadora.



Surfando também na onda da moda esportiva e streetwear, a coleção conta com peças que usam fivelas e bolsos estilo cargo. Quando aplicadas a peças acinturadas, com modelagem assimétrica, outra característica da marca, e dobras que até parecem um origami, resultam em criações modernas e femininas.

Reafirmação

de uma essência

Os plissados são sempre uma aposta de Bárbara e do time por trás das criações, que conta ainda com os estilistas Claudia Pimenta e Giorgio Phillipe, e na coleção atual, isso não poderia ser diferente. Saia e vestido plissados são construídos em camadas em tons de vinho, rosé e vermelho.



Uma nova aposta de Bárbara para a coleção foi um tecido que mescla algodão e lyocel com aspecto amassado. Embora não agrade a todos, ele retrata a ousadia e a coragem que a fundadora desejava para a coleção. Pensando na praticidade até mesmo durante viagens, a diretora-criativa pensou em um material visivelmente amassado para compor algumas peças da coleção, e um dos resultados foi uma parka na cor rosé. “Uma lojista cliente já nos falou que só entende essas roupas com o tecido amassado quem entende a essência B.Bouclé”, ressalta.



Outro material utilizado é o tweed, que por mais que seja um tecido encorpado, foi pensado para a realidade brasileira, com modelos mais largos, com sobreposições e acabamento de franjas. A marca trouxe a esse tecido estruturado o movimento que propõe em suas criações.



Em muitas das peças da coleção, é possível ainda notar a influência oriental da marca. Um conjunto em linho, ao ser complementado com um obi, espécie de faixa para acinturar kimonos muito popular na cultura japonesa, traz referências mais complexas à peça sem deixar de lado o conforto e a praticidade.

A moulage, técnica de modelagem na qual o tecido é modelado diretamente no manequim, é outra característica da grife que é explorada na coleção. O caimento e a fluidez, resultados desse processo, são inigualáveis e justificariam por si só o nome da coleção recém-lançada.



Um novo público

Pensando em atingir clientes mais jovens, Bárbara convidou Laura Topan, amiga de sua filha e fundadora da Topan Lab, marca descolada e jovial para uma collab em uma linha da coleção. A cápsula Alquimia, resultado dessa fusão, foi o pontapé inicial da B.Bouclé em direção ao público jovem, que vem buscando mais inovação e exclusividade nas roupas.



Uma das peças da coleção é estampada com o desenho que deu nome a todas as outras criações. O vestido Martini, que carrega a imagem estilizada desse drink, um dos mais clássicos da história, inspirou o batismo de todos os outros modelos desse drop, que também levam nomes inspirados em coquetéis.

Sobre a marca



Uma casa dos anos 1940 no simpático Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte, abriga a B.Bouclé desde a sua fundação, em 2013. Bárbara Maciel, sua fundadora, queria desenvolver uma marca com a sua identidade. Por isso, ao batizar sua loja, utilizou a letra “B”, sua inicial, e o termo “Bouclé”, que é usado na língua francesa para se referir a cabelos cacheados, parte essencial da personalidade da fundadora. Na loja, os clientes podem encontrar um lustre da casa da avó de Bárbara, a roupa que ela usou em seu batizado e até a camisola usada por sua mãe na noite de núpcias. Com todos esses itens e com as peças elaboradas com talentosos estilistas, Bárbara nos leva para

uma viagem ao seu mundo.