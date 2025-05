Charme que une o clássico ao moderno

IT

Inspirada no fascínio atemporal da verdadeira elegância, a coleção inverno 2025 da Strass, “Golden Age”, traduz a feminilidade em shapes fluidos e sofisticados, adaptados aos dias atuais. É uma celebração do eterno glamour em um diálogo perfeito entre o clássico e o moderno. A alfaiataria ganha destaque com um acabamento impecável.

Modelagens mais femininas, inspiradas na era de ouro, contrastam com peças soltas de linhas modernas, criando um equilíbrio perfeito entre passado e futuro. Essa combinação resulta em looks que valorizam a mulher em qualquer ocasião.



Os tecidos transitam entre opções mais encorpadas e outras mais fluidas. Entres estampas, estão o poá – marca registrada da Strass –, que surge desconstruído e em intervalos dinâmicos, dando um toque de modernidade; as listras e o geométrico estão presentes e o floral aparece em padrões diversos. Destaque para o floral bordado sobre tecidos, que traz luxo à peça.

Na cartela de cores, tons sóbrios e sofisticados, como o azul, camel, bege e os marrons, e os eternos e infalíveis preto e branco. Por sinal, o clássico preto e branco expressa o auge da sofisticação e foi muito bem explorado em diversos looks da coleção. Os rosas, vermelhos e nuances de verde reafirmam a feminilidade.