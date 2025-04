'Protect the dolls': o que significa a camiseta queridinha das celebridades

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nas últimas semanas, a camiseta branca com a frase “Protect the dolls” dominou tapetes vermelhos, redes sociais e festivais de música. Celebridades como Pedro Pascal, Troye Sivan, Tilda Swinton, Haider Ackermann, Addison Rae e Tate McRae vestiram a peça como um gesto público de apoio às pessoas trans.

Pedro Pascal, irmão da atriz trans Lux Pascal, se tornou um dos rostos mais simbólicos dessa mobilização. Ele usou a camiseta tanto em sua festa de aniversário quanto na première de Thunderbolts, em Londres, no último dia 22 de abril. Troye Sivan também subiu ao palco do Coachella com a blusa, durante o show de Charli XCX.

A expressão "dolls" ("bonecas") é um termo carinhoso usado dentro da cultura ballroom, nos anos 1980, para se referir a mulheres trans e travestis. Assim, "Protect the Dolls" significa um chamado à proteção e ao respeito por essas vidas, que ainda hoje enfrentam discriminação e violência.

A peça é criação do estilista norte-americano Conner Ives, radicado em Londres. Ela foi apresentada pela primeira vez ao final do seu desfile de inverno 2025 na London Fashion Week. Conner contou que sua inspiração veio da sensação de desamparo coletivo diante dos ataques aos direitos civis e da urgência de uma resposta visível em defesa da comunidade LGBTQIA+.

Quanto custa e como comprar?

A camiseta Protect the Dolls é vendida no site oficial de Conner Ives por £75 (cerca de R$ 570). O estilista reforçou que nenhuma peça foi enviada como brinde para famosos ou veículos de imprensa: todos os que usaram a camiseta a compraram por iniciativa própria.

Atualmente, a venda é feita de forma internacional e pode ser adquirida diretamente no site do estilista. No momento, algumas edições já se encontram esgotadas devido à alta demanda.

A maior parte da renda arrecadada em cada camiseta vendida – entre 70% e 80% – é revertida para a ONG Trans Lifeline, uma ONG norte-americana que oferece suporte e assistência para pessoas trans em situação de vulnerabilidade. Até o momento, foram arrecadados mais de £380 mil (R$ 2,8 milhões).