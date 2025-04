Não é só nas pistas de skate ou BMX (bicicross) que o streetwear tem feito barulho. O estilo urbano, que surgiu como expressão de subculturas ligadas ao skate e ao hip-hop, tornou-se uma força dominante, não apenas na moda, mas também na cultura esportiva global. O que antes era sinônimo de rebeldia agora dita tendências nas passarelas, movimenta bilhões de dólares e influencia diretamente o omportamento de consumo de jovens ao redor do mundo. A Ursofrango surge como um dos principais exemplos desse movimento. Mais do que uma marca de roupas, reverte 100% do lucro de suas peças no desenvolvimento profissional de jovens talentos do skate, do BMX e de outras modalidades urbanas radicais.



Conforto

divulgação

Em um cenário onde a moda e o conforto caminham cada vez mais juntos, a Usaflex criou o inverno 2025 com um manifesto claro: "Pro seu inverno. Primeiro, o conforto". A coleção reflete a rotina dinâmica da mulher moderna, que transita entre diferentes compromissos e busca leveza e praticidade. A marca oferece conforto e versatilidade, unindo bem-estar e sofisticação de forma descomplicada. Modelos clássicos, como sapatilhas e scarpins, slingback, mocassins e Kitten Heels surgem com releitura para a mulher contemporânea.

Relógio

divulgação

A marca de relógios G-Shock fez uma collab com um dos maiores ícones da música latina e da moda contemporânea, J Balvin, e misturou Japão e Colômbia em um modelo irreverente e versátil. O relógio de resistência absoluta e estilo urbano DWE-5600JB-1A9 traduz a essência e a personalidade do artista. A edição especial traz como destaque a assinatura do cantor gravada no fundo da caixa e a frase “MA’G” – uma homenagem à expressão que ele usa para transmitir boas vibrações e que também é título de uma canção. O modelo ainda conta com pulseiras intercambiáveis, permitindo ao usuário alternar entre a versão amarela vibrante e a clássica preta, garantindo versatilidade e estilo em qualquer ocasião.