O rapper e designer Pharrell Williams será anfitrião no Met Gala 2025 e deverá vestir muitos convidados, com a grife Louis Vuitton

Enquanto o último Met Gala foi todo sobre flores e vestidos de baile, a edição de maio de 2025 será um espetáculo de terno. Desta vez, a atenção será colocada mais nos homens.

O tema do Met Gala do ano que vem é "Superfine: Tailoring Black Style", inspirado na história da indumentária do dândi negro e apresentado por alguns dos homens mais bem-vestidos desta geração.



O tapete vermelho, como de costume, refletirá os temas presentes na mostra. Espere muita alfaiataria, bem como interpretações únicas de ternos tradicionais.

Provavelmente haverá muitos designs que remontam à história negra, tanto dentro quanto fora da América, invocando eras e estilos como a moda tradicional africana, os ternos do Renascimento do Harlem e obras mais modernas de designers como Virgil Abloh e Pharrell Williams, que está servindo como copresidente do evento.



Louis Vuitton é, na verdade, um copatrocinador do Met Gala de 2025, então Williams provavelmente estará muito ocupado vestindo muitos convidados naquela noite.

Outros designers e casas, como Thom Browne, Chanel e Versace provavelmente terão mesas e, portanto, vestirão os participantes. Caso contrário, porém, esperançosamente, os convidados se inspirarão no tema do ano e na exposição que o acompanha e escolherão designers BIPOC (sigla que inglês designa pessoas negras, indígenas e de cor) para vesti-los para a noite.



O Met Gala de 2025 será na primeira segunda-feira de maio, dia 5. Todos os copresidentes do evento serão homens conhecidos por seu estilo. O evento será presidido pelo músico e designer Pharrell Williams, o ator Colman Domingo, o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, o músico e estrela da capa da edição Originals A$AP Rocky e Anna Wintour.

O astro do basquete Lebron James também se juntará ao grupo como copresidente honorário. “Eles são todos homens que não têm medo de correr riscos com sua autoapresentação”, disse o curador chefe do Costume Institute, Andrew Bolton.



“Superfine: Tailoring Black Style” voltará sua atenção para o dândi negro – um arquétipo que pode ser rastreado na América até o século 18 – e explorará a intersecção da moda e das identidades negras. Junto com Bolton, o show terá curadoria convidada de Monica Miller, professora e presidente de Estudos Africanos no Barnard College, Columbia University e autora de “Slaves to fashion: Black dandyism and the styling of black diasporic identity”.



Desde 2020, seguindo o movimento Black Lives Matter, o Costume Institute tem trabalhado para preencher uma lacuna em seu arquivo e adquiriu cerca de 150 peças de designers BIPOC. Muitas delas provavelmente estarão em exibição na exposição, que será organizada em 12 características do dandismo negro, informadas por um ensaio de Zora Neale Hurston de 1934, “The characteristics of negro expression”. A exposição será aberta em 10 de maio e ficará até 26 de outubro de 2025.



Se você é fã da maior noite da moda há algum tempo, sabe que muitas vezes há uma pequena discrepância entre o tema e o código de vestimenta real. Por exemplo, em 2024, o tema era "Belas adormecidas: Despertando a moda", mas o código de vestimenta era "O Jardim do tempo", fazendo com que muitos participantes usassem conjuntos que representavam a decadência da beleza, inspirados no conto homônimo de JG Ballard de 1962.



Agora é esperar para ver o que mostrarão no tapete vermelho.