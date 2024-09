Os consumidores planejam gastar, em média, R$ 1.380 na próxima Black Friday, marcada para 29 de novembro, conforme aponta pesquisa encomendada pela Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, ao Instituto Datafolha. O estudo mostra que 49% dos brasileiros pretendem realizar compras de produtos ou serviços. Neste ano, o valor total movimentado deve ser de R$ 15,5 bilhões.



. Para quem preferir comprar on-line, a Abecs compartilha dicas importantes para fugir de golpes e fraudes. Confira a seguir:

. Evite utilizar dispositivos conectados em redes públicas por geralmente não possuírem nenhum tipo de mecanismo de segurança. Se for a única opção, não acesse o site do banco ou páginas que precisam de senha.



. Ao acessar um site, procure pelo cadeado que fica do lado esquerdo do endereço da página. Essa imagem atesta a presença de protocolos de segurança. Além disso, busque informações da empresa como avaliações e reclamações.



. Se você recebeu promoções e ofertas via e-mail, WhatsApp ou outro canal digital, não clique antes de checar a veracidade. Busque pela loja virtual e veja se possui o cadeado de autenticidade. No e-mail, verifique se o remetente é um e-mail corporativo.



. Você pode gerar um cartão de crédito virtual no aplicativo do emissor do cartão. A vantagem é poder bloquear o cartão logo depois de realizar a compra. Além disso, a numeração é diferente do cartão físico.

Entre em contato com seu emissor e ative o recebimento de confirmação de transações com cartão via SMS, push ou outro meio de comunicação. Assim você tem controle total do uso do cartão em tempo real.



. As compras com cartão têm garantia exclusiva entre os meios de pagamento: a possibilidade de contestação de uma compra não reconhecida ou que não foi entregue pela loja (desacordo comercial). Nesses casos, o cliente deve entrar em contato com o emissor do cartão, que, após analisar o caso, pode proceder com o cancelamento da transação ou estorno do valor.



. A dica mais importante de todas é ter atenção e planejamento para evitar surpresas no momento de decisão da compra. Além disso, desconfie de promoções e ofertas muito tentadoras, pois podem ser golpe. Com essas orientações, você fica seguro e não compromete as finanças.



Voltando à pesquisa, em comparação com 2022, 33% dos entrevistados pensam em gastar mais neste ano, 22% acreditam que manterão o mesmo valor, enquanto 28% planejam gastar menos. Consumidores mais jovens, especialmente até 34 anos, têm maior intenção de compra (18 a 24, com 66%; e 25 a 34, com 61%) e um valor acima da média nacional (18 a 24 de R$ 1.529 e entre 25 e 34 anos de R$ 1.498).



Assim como as Classes A/B (56%) e C (52%), que pretendem gastar, em média, R$1.608 e R$ 1.403, respectivamente. Homens (50% têm intenção de compra) também planejam gastar acima da média nacional (R$ 1.465), enquanto mulheres (49% pretendem comprar) dizem querer gastar menos, R$1.298.



Ns regiões Sul e Sudeste, onde a intenção de compra é de 49% para ambos, o valor é acima do nacional: Sul (R$ 1.411) e Sudeste (R$ 1.399). A maioria dos consumidores mostrou preferência pelas lojas físicas (55%) para realizar suas compras. Os que têm a intenção de comprar on-line somam 47%, e uma minoria (3%) afirma ainda não saber.



Entre os meios de pagamento, o cartão de crédito aparece em primeiro lugar, com 44%, seguido de Pix (33%), dinheiro (27%), cartão de débito (22%), boleto bancário (5%), cartão de loja (5%), outras formas e não sabe (ambos com 1%).